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南韓N號房嚇壞婦團！藍綠修法嚴懲性侵竊錄　有期徒刑7年起跳、重罰300萬

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▲▼示意圖,社會,暴力,性侵,濫用,成人,害怕的,突擊,刑事,暗,絕望,恐懼,手,恐怖,女,犯罪,死亡。（圖／123RF）

記者陳家祥、林銘翰、楊蕓／台北報導

南韓N號房性剝削事件引起全球關注，駭人聽聞的網路性剝削案讓國內婦女團體驚嚇與憂心，向藍綠立委反應希望透過專法或修法方式，針對性侵與手機錄影拍攝上網等犯罪行為祭出重罰，以杜絕N號房在台上演。

根據藍綠立委的目前規劃的修法，民進黨立委蘇巧慧等人準備提出《性隱私侵害防制條例》草案，對於未經允許偷拍到任意散布，全數加重刑責，最高處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。另外，國民黨立委洪孟楷也提案修法在《刑法》第222條加重強制性交罪中增列「過程竊錄犯之者」，最低處7年以上有期徒刑。

現行法令輕　嚇阻效果不足

根據國內現行法令，對於萬一南韓N號房事件發生在台灣，相關偷拍、傳播行為僅能透過《刑法》的妨害秘密罪規範，最重處3年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。（無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者）。

至於意圖散布、播送、販賣或營利供給場所、工具或設備，便利他人者，也只能處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

▲▼示意圖,性侵,社會,害怕,逃避,囚犯,罪犯,犯人,蕭條,鬱悶,沮喪,挫折,男人,可悲,頹廢。（圖／123RF）

尤美女：性私密要不要定專法？

民進黨前立委尤美女也表示，婦女團體希望重視的重點在是不是要針對性私密定專法，如果有專法，是不是性私密要受法律的保護，針對這個部分要去加強，而不是單純加重哪個刑責。

尤美女指出，個人的性私密是不是應該被保護，這部分目前的法律是不足的，沒有規定的很清楚，是不是應該規定清楚，用各種不同法律來處理，被害者最關切的問題在影片能否即時下架，但業者下不下架問題也很複雜，他不知道是不是兩者間牽涉到交易不成問題，也有言論自由跟性私密的問題。

尤美女也以對比南韓與台灣為例指出，台灣經過婦女運動四十年努力，2004年有了性別教育法，民眾對人的尊重比較有正面，不過，經過同婚公投，又把性別教育汙名化，面對這種倒退的現象，對人尊重、性自主的加強教育非常重要，「當你尊重一個人的時候，怎麼忍心去看人被凌虐、去轉傳這種影片？」

民進黨版本：最重坐5年牢、併科罰金300萬

對於婦團的發聲，民進黨立委蘇巧慧等人也積極草擬《性隱私侵害防制條例》。根據初步草案規劃，未經同意以錄音、照相、錄影或以他法紀錄他人之性隱私者，處6月以上3年以下有期徒刑、拘役，得併科新台幣50萬元下罰金，但前項之罪須告訴乃論。

另外，有下列情形之一者，加重其刑至二分之一，包括：一、二人以上共同犯之者。二、對未滿十八歲之人犯之者。三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之者。四、以強暴、脅迫、恐嚇、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法犯之者。五、對被害人施以凌虐者。六、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之者。七、攜帶兇器犯之者。八、意圖報復或毀損他人名譽之用者。九、意圖營利者。前項之未遂犯罰之。

至於散播內容者，若未經同意將他人性隱私內容傳送予特定第3人，或以他法使特定第3人觀覽者，處3年以下有期徒刑、拘役，得併科新台幣30萬元以下罰金。

在「意圖營利犯前項之罪者」部分也將加重其刑至2分之1。若未經同意散布、播送或販賣他人性隱私內容之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。若意圖散布、播送、販賣、或公然陳列而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

國民黨版本：竊錄犯有期徒刑從7年起跳

在國民黨部分，立委洪孟楷也表示，智慧型手機可能成為犯罪與威脅工具，他已經提出修法，將《刑法》第222條加重強制性交罪中，增列「過程竊錄犯之者」，最低處7年以上有期徒刑，盼及早防止台版N號房事件發生

洪孟楷說，加害者在犯罪過程中拿手機錄影，顯然是惡意想拿影片進一步威脅被害人，殺傷力不小於兇器，目前針對性侵過程竊錄影片的行為，規範於「妨害秘密罪」，最高只處3年以下有期徒刑，不符比例原則。此外，刑法第222條自民國88年修正過後，至今已逾20年未修正，時空背景環境已經與當時不同，是時候進行修法。

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