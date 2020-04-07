預算有追加必要！蘇貞昌：600億只計「中國及周邊國家」為疫區

▲民眾黨立委高虹安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，已演變成全球性傳染疾病，而行政院因應疫情變劣的紓困特別預算，也從600億不斷加碼，整體預算規模已達1兆500億。對此，行政院長蘇貞昌表示，第一次提送立院的特別條例跟預算，「是針對疫情只有在中國的部分或周邊國家」，但是疫情確實發展很快、已超出原先預期，當初訂定特別條例的時候，歐美疫情沒有這狀況，所以的確有追加預算的必要。

民眾黨立委高虹安7日總質詢時問及追加預算問題，強調只要是對民眾好的事情、對疫情有利的部分，民眾黨都非常支持，上次溝通特別預算過程中，政府跟執政黨稱內容是經過審慎評估後提出，但疫情發展快速，才經過1個月預算就已不夠用。

「超前部署民眾都非常有感，但超前部署是否真的見效，還是仰賴能否正確預測疫情。」高虹安說，部會在產業盤點上沒有非常完整跟透徹，希望政院透過這次追加預算，仔細盤點受衝擊產業，真正落實民眾、產業的紓困。

另外，高虹安還問到，有部會針對以緩濟急方案召開記者會，但細究之下各部會首長都推說還沒核定，「什麼時候各部會首長可以告訴我們，以緩濟急用了哪些？怎麼移過來？對於原本用途會不會有排擠？」

蘇貞昌回應指出，第一次提送立院的特別條例跟特別預算，「當時都是針對疫情只有在中國的部分或周邊國家」，但疫情確實發展很快，超出原先各國的預期，譬如當初訂定特別條例時，歐美疫情都沒有這狀況，所以的確有追加預算的必要。

而以緩濟急預算的部分，蘇貞昌強調，都是根據災防法及相關法律規定，包括立院剛剛通過的特別條例，都有排除原定預算法等等的適用，都依法辦理。

至於有部會無法說出詳細預算計畫，蘇貞昌表示，有些事情還沒有那麼細，「譬如現在在講1兆500億都還沒有經過立院通過，講的是一個方向」，這麼大的預算一定要很多作業，所以相關部會都會再進一步進行很細的作業，當然一定要受立院監督，相關追加預算一定要經立院通過。