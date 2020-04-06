真的免抽籤！民進黨Po文酸「口罩中籤率100％」　網狂Tag林珍羽：記得繳錢





▲民進黨po文酸林珍羽。（圖／翻攝自民進黨臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市政府媒體事務組秘書、民眾黨前發言人林珍羽日前宣稱，自己預購2次口罩實名制2.0「都沒有中籤」，被網友抓包口罩實名制2.0根本不需要抽籤，買到的機率是百分之百，引發爭議。民進黨6日在臉書上提醒民眾，口罩實名制2.0第三輪預購繳款期限只到6日晚間8時，還特別強調「中籤率100%」，暗酸林珍羽意味十足。

民進黨6日在臉書上提到，第三波口罩預購在6日晚上8時前付款才有得拿，「口罩2.0中籤率100%，只要有預購、有付費，就會有口罩，買到口罩的機會比擲爻還要更高。」

民進黨表示，第三波口罩2.0也提高口罩數量，一次買9片、兩週買一次，讓需要口罩的人能夠獲得保障；感謝口罩國家隊在最需要的時刻無私奉獻，不僅保護大家的健康，也讓台灣有更多幫助國際的可能。「我們最好的感謝，就是好好戴上口罩，保護自己，也保護身邊的人，也要勤洗手也遵循防疫規範，一起對抗新冠肺炎，共同度過難關。」

而民進黨也貼上了一張圖片懶人包，只見上面的「免抽籤」特別被畫重點起來，加上內文多加強調要付費、中籤率100％，明顯在酸日前宣稱「預購口罩兩次都沒有抽到」，被罵翻後向大眾道歉是自己忘記繳錢的林珍羽。

對此，許多人在底下留言，「有人可以通知一下林珍羽嗎？」、「中籤率100%很重要」、「已繳費，期待收到」、「沒付款是不是跟某發言人一樣買不到口罩 可以發文說政府口罩不夠嗎？」、「林珍羽 中籤率100%唷」、「幫tag 林珍羽 記得繳費唷」。

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