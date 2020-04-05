影／蘇貞昌首度「戴口罩」露面：因有不特定的人　國人應保持最高警戒

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌5日上午新增行程，11時前往中央流行疫情指揮中心視察，了解防疫最新情況。衛福部長陳時中現身親自迎接，蘇貞昌首度「戴口罩」出席公開行程。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者楊蕓攝）

蘇貞昌表示，疫情發展到現在，全世界很多國家直接鎖國、封城，甚至政府直接命令人民不准出門，全世界已40億人口被禁足，160國的國家孩子不能到學校。

蘇貞昌說，台灣是因為國人同胞努力警覺，有多少公務員從過年就沒有休假，一直努力到今天，所以台灣是全世界極少數還能正常生活、活動的國家，這個成果是國人同胞一起努力，得來不易，今天我再次到疫情中心來，一方面聽取報告，一方面有好多事情一起分工合作，也要藉這個機會，呼籲國人同胞保持最高警覺心，要過正常生活和活動，就要靠大家努力。

蘇貞昌表示，如果接觸不特定人，長時間在室內，都請戴口罩，到室外、室內都聽指揮官指引，保持社交距離，「我今天到這裡，因為有不特定的人，所以我戴上口罩，請國人同胞一起繼續努力，希望不但要做好防疫，也要把紓困經濟做好，這非常不簡單。」

蘇貞昌說，我們都知道台灣今天不但第一階段被世界誇讚做得很好，還行有餘力幫助比我們更危急、更需要幫助的國家，台灣被世界看見，我要藉今天感謝團隊同仁努力與同胞支持，呼籲國人務必再接再厲，繼續努力，讓台灣在世界被看到。