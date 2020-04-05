北市「口罩販賣機」最快下週上線！信義健康中心試辦1個月

▲北市口罩販賣機將上路。（圖／資訊局提供）

記者楊亞璇／台北報導

為減少販售口罩臨櫃人員負擔，台北市政府研擬「實名制口罩販賣機」，預計最快下週上路，將在信義區健康服務中心試辦1個月。民眾只要插入健保卡，再以悠遊卡或電子支付付費，就可購買口罩，過程不到1分鐘，試辦一個月後，將考慮擴大至其他11行政區健康中心。

日前有新創團隊開發「口罩販賣機」在寧夏夜市啟用，吸引不少民眾排隊，只不過他們所販賣的口罩並不是「醫療級口罩」，如今該團隊被市府找來，設計出實名制口罩販賣機。資訊局坦言，最大的困難是找到適合放口罩的機種，這次找來業者合力開發，市府沒有花費預算，用合作的名義先發展。

資訊局表示，口罩販賣機籌備1個多月，因涉及健保署資料庫，需與中央系統介接，過程中也請中央指導意見。第一階段以信義健康服務中心試辦，根據試辦結果再研擬擴點，第二階段則預計在12行政區健康服務中心設置，中央還在確認上線時程，將一致性對外說明。

資訊局說明，市民原本就可以在健康中心購買口罩，販賣機內的口罩為該健康中心所得之配給，只是換到販賣機上販賣，販賣機雖可容納160組口罩，但第一台在信義健康中心的販賣機預計配給100組口罩 ，一組以9片為單位，配合每14天可買9片口罩政策，而現場將有部分口罩預留給臨櫃買口罩的民眾。

現場人員會引導民眾至機台購買，民眾插入健保卡後，可以使用LINE Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay或是悠遊卡支付，購買過程不到1分鐘。



對於年長者對電子支付較不熟悉，資訊局認為，年長者平常使用悠遊卡搭公車、捷運，應對悠遊卡不陌生，可以使用悠遊卡支付。為了解付款接受度，現場臨櫃人員與業者將在旁觀察民眾反應，有需要優化的會再調整。

至於口罩販賣時間？資訊局指出，發放口罩以及補貨時間，都配合現在健康服務中心的時間，由於販賣口罩時還是需要有人在旁看管，不會24小時開放。