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快訊／新冠肺炎再添8例「全為境外移入」累積病例363案

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記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增8例新冠肺炎確定病例，均為境外移入，為4男4女，年齡30多歲至60多歲，入境日介於3月14日至4月2日，發病日介於3月18日至28日。新增個案中，1人為本土個案同住家人，1人與摩洛哥旅遊團群聚相關，3人與奧捷旅遊團群聚相關。

▲▼0405中央流行疫情指揮中心記者會，電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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指揮中心表示，今日新增之案356為4月3日公布案343本土個案的丈夫，於2月23日至3月17日至美國工作，返國至今無不適症狀，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診，研判為一起家庭群聚事件。

案357於3月10日至22日跟團赴摩洛哥旅遊，該旅遊團先前已有2人確診(案250、288)，案357於3月25日出現發燒症狀，26日由衛生單位安排就醫，因診斷有肺炎情形而通報，並陸續於3月26日至4月3日採檢，其中4月3日所採檢體檢出陽性，於今日確診；該旅遊團共計3人確診，其餘14名團員中，12人陰性、2人檢驗中。

案359、360及363為奧捷旅遊團團員，返國後於3月16日至29日進行居家隔離，迄今均無症狀(案359、案360經X光檢查顯示肺部有輕微浸潤)，由於該團先前已有6人確診，為求慎重，衛生單位針對該團其他團員進行回溯採檢，3人經檢驗於今日確診；該旅遊團共計9人確診，其餘8名團員檢驗結果均為陰性。

案361於3月5日至23日赴美國探親，因返國時與案240搭乘同班機因此列為接觸者，居家隔離期間於4月2日出現發燒、嗅覺遲鈍情形，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

其餘2名境外移入病例為獨立個案，出國目的為探親或工作，發現管道為機場及自主健康管理；詳情請參閱新聞稿附表。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲▼363,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）

▲今日新增案例全為境外移入。（圖／王譯萱製作）

▲▼363,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製）

▲全台確診數來到363人。（圖／王譯萱製）

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