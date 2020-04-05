行政院逐步改視訊會議　「紓困2.0每日記者會」6日登場

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

面對新冠肺炎疫情影響，行政院每週四例行院會也將部分改為視訊會議，六都代表、部會，首長本人不用到院會，改以視訊方式開會；另外，針對紓困2.0「每日記者會」，6日也將登場，但時間與形式還在做最後討論與確認，有待明日公佈。

由於中央流行疫情指揮中心先前公佈「社交距離注意事項」，現階段勸導民眾，在室內維持1.5公尺、室外1公尺的社交距離。對於室內減少聚集密度，行政院也將帶頭示範，每週四的院會，部分改以視訊方式進行。

依照目前政院的規劃，首先外縣市的六都代表先不用列席，而是以遠距參與會議；同時，辦公區域不在台北市中正區的行政首長，也考量納入，目的在於減少與會人士，降低聚集的密度。

此外，行政院日前在臨時院會中拍板紓困預算加碼，行政院長蘇貞昌也指示，財經部會應該每天開記者會，向人民說明政府紓困方案，以及該如何申請。因此，行政院6日就會開始舉行記者會，除了說明紓困的措施，也會公佈未來每日記者會的時間與形式。

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