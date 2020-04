組裝只要2分鐘！蘋果推出「醫用防護面罩」贈醫護　目標每周產百萬個

▲ 庫克親自說明蘋果推出的醫用面罩。(圖/翻攝自推特/@tim_cook)

記者陳宛貞/綜合外電報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情陰影籠罩全球,許多國家出現醫療物資短缺問題。美國蘋果公司(Apple Inc.)執行長庫克(Tim Cook)美東時間5日宣布,蘋果為醫護人員設計出一款醫用面罩,號稱2分鐘內可以組裝完成,目標是每周生產100萬個。

庫克在推特上傳一段影片表示,蘋果致力於支持全球應對新冠肺炎,結合全公司的產品設計師到包裝團隊的努力,設計出一款醫療用防護面罩,本周計畫發出100萬個,此後每周生產100萬個。

庫克說明,這款醫用面罩的原料來自美國及中國,經扁平包裝,每箱有100個,組裝所需時間不到2分鐘,可依個人需求調整鬆緊。首批產品已經在上周送到矽谷的凱撒醫院(Kaiser Hospital),醫生的回饋都很正面。

此外,蘋果在疫情爆發後首先透過供應鏈在全球採購口罩,目前取得超過2000萬個,正和各級政府合作,確保這些資源能夠運往有需要的地方。庫克提到,希望蘋果能以獨特的方式提供幫助,滿足醫護人員最迫切的需求,最後感謝所有配合防疫措施的民眾和在前線奮鬥的人員。

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX