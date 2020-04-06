防破口！「逛夜市、市場」也要戴口罩　最新指引最快今日公布

▲衛福部何啟功次長。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假結束，交通部次長祁文中表示，部分風景區群聚現象嚴重，尤其在海邊、夜市等地，民眾會因為吃喝活動而脫掉口罩，恐怕就有交叉感染風險。衛福部次長何啟功表示，預計將夜市、傳統市場納入配戴口罩的範圍內，最新指引將於今明兩日公布。

清明連假國旅客爆量，中央流行疫情指揮中心4日上午11點55分，針對國內11處知名景點發送2則「疫情警示」細胞廣告訊息。

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第一則細胞簡訊是針對一般景點如「阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮」等。

另一則是針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

▲清明連假墾丁人潮多。（圖／記者吳奕靖攝）

祁文中表示，在海邊、夜市等景區，民眾多會為了吃喝、玩水而拿下口罩，若未保持適當社交距離，恐怕就有交叉感染風險。

為減少感染風險，何啟功表示，指揮中心研擬針對夜市、餐廳、傳統市場等地，強制要求民眾至該處時，也必須配戴口罩，最新指引預計將於今日或明日發布。