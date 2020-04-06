獨／謠言慘害停業14天後復診　與恐懼的距離！醫師：診所電話被打爆

▲高雄五甲診所遭到謠言影響，被迫停業14天後，在6日復業，醫生（紅圈）開門 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山五甲一家診所因為「新冠肺炎」確診病例前往就醫的謠言，被迫停業14天後，就在6日當天復業，一大早門口就來了幾名求診的病患，其中一名男子幫診所抱不平，表示醫師人真的很好，根本被謠言害慘了；診所執業的李醫師也出面向《ETtoday新聞雲》表達自己的心情：「因為恐懼！診所電話都被打爆了。」

診所的李醫師表示，會決定謠言傳出來之後選擇從3月19日開始停業，主要是因為民眾恐懼，李醫師說：「我們不能說因為病人害怕成這樣子，我們沒辦法戰勝病人的恐懼心理，等於第二天以後病人已經沒有了，患者只剩下兩三個，既然病人會害怕，就停下來，讓它14天都乾淨了，病人自然不會害怕就會回來看診了」。

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而記者繼續追問停業是否有接到不當壓力嗎？李醫師強調是沒有，「病人會打電話來問，我們一開始第一天網路瘋傳的時候，病人會打電話來問，我們的電話都被打爆了，他們關心的是說，他們會不會被傳染，我們就是留在這邊解釋，因為病人沒有進來看，他們沒有被傳染的風險，而且有提供監視影像畫面給衛生局，所以衛生局願意幫我們澄清，病人沒有進來，但是病人還是會害怕」。

▲高雄五甲診所遭到謠言影響，被迫停業14天後，在6日復業 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄五甲診所遭到謠言影響，被迫停業14天後，在6日復業 。（圖／記者吳奕靖攝）

李醫師說病人因為恐懼不敢進來，但自己不會放棄他們，希望以後不要再有其他診所因為謠言受害。「不要再有這種情況，也讓那些網路瘋傳的人，知道說不可以做這樣的事情，因為他們最後都把訊息收回去，顯然這一次知道說不可以做這個事情，至少一個教育的效果，我們沒有關係，就這樣子了，也希望大家都知道醫護人員倒了，大家怎麼看病？」。

而《ETtoday新聞雲》記者實地觀察這家診所復業情況，一大早就有民眾前來就診，這家診所不但在門口貼出公告，同時也執行標準防疫看診程序，就是先在診所門口對患者進行體溫偵測，再噴上酒精消毒，確定沒有發燒的患者，再逐一進入叫號進入診所看診。

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