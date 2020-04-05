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新北搭大眾運輸強制戴口罩第3日　交通局：4人不聽勸報警處理

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▲ 新北搭大眾運輸強制戴口罩第3日 交通局：4人不聴勸報警處理。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北搭大眾運輸強制戴口罩第3日，交通局：4人不聽勸報警處理。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市實施搭乘大眾運輸強制戴口罩第3日，新北市交通局統計5日截至下午3時，計有151位公車乘客經司機勸導立即戴上口罩，有103位則是勸離未搭車，交通局表示，有4件報警處理。

交通局表示，這4件分別是上午8時20分許，一名60多歲男子要搭首都客運62線公車，他在北市萬華區莒光路口站上車，沒戴口罩，司機勸導不聽，於是報警，警方未到場前他則自行離去；上午9 時25分，台北客運657路線公車一名 年約40歲婦人未戴口罩、不聽司機勸導，並與司機發生爭執，司機報警後由警方將她帶走。

交通局說，上午10時01分，台北客運701路公車一名50多歲婦人也是不聽勸，不願戴上口罩，最後被警方帶離；上午10時40分，淡水客運860路線的一名50多歲中年男子未戴口罩且未上車刷卡，司機勸導無效便將公車開到淡水水碓派出所請警方處理。

▲ 新北搭大眾運輸強制戴口罩第3日 交通局：4人不聴勸報警處理。（圖／新北市交通局提供）

▲ 交通局強調防疫無假期，在清明連假期間，新北市實施搭乘大眾運輸強制戴口罩。

中央指揮中心於4月3日下午宣布大眾運輸強制戴口罩，新北市交通局立即依市長侯友宜指示，同步公告實施，違者處最高罰鍰1萬5000元；公車業者也都派員在各大場站以及隨車稽查，確保駕駛員依規定程序提醒勸導未戴口罩乘客。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，依各公車業者回報統計，4月4日計有250位乘客經勸導後戴上口罩，有142位則是勸離；5日截至下午3時，勸導戴上口罩則有151位，勸離未搭車則有103位，另有4件報警處理。

交通局強調防疫無假期，在清明連假期間，新北市實施搭乘大眾運輸強制戴口罩，民眾大致配合，希望大家一起堅持下去，一起做好防疫，不要讓公共運輸成為防疫的破口。

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