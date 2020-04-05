「台灣比賽總被逆轉」　醫師提5件事：連假結束迎感染症浪潮

記者柯沛辰／綜合報導

清明連假台灣各地景點爆滿，墾丁大街還一度出現擁擠人潮。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學直呼「怵目驚心」，並在臉書提醒「連假結束後要注意的5件事」。他認為，台灣常常在比賽最後被逆轉，最大原因就是專注度、耐力不足，導致重要時刻功虧一簣，「真的不想再吃鍋貼了！」

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，連假期間各地景點爆滿，一張張照片都讓第一線醫事人員情緒掉到谷底，因為連假後勢必迎來感染症浪潮，還必須小心鑑別其中是否有新冠肺炎病例，這些國人在嚴峻疫情中開心出遊的後果，最後還是得由第一線醫護來收拾，「事實上，從昨天小夜開始，急診室的來診量已經明顯增加。」

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▲國家級警報「請勿前往墾丁大街」，8小時後人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

謝宗學指出，除了醫事人員，還有很多連假4天乖乖宅在家配合防疫的人，這些人犧牲外出遊玩的權利，最後卻可能被開心出遊、造成防疫破口的人波及，真的很不公平。

他表示，許多旅居海外的國人都覺得不可思議，因為他們不是被禁足，就是封城被關在家，還有許多親友染病或過世，每天都為了疫情擔心受怕，結果卻從電視或網路上看到國人在連假擠爆景點。

▲警方出動勸導，請遊客戴上口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

至於連假後該如何補救？謝宗學從個人防疫角度給出5點建議：

1. 加強個人衛生習慣，出門緊戴口罩，手儘量不接觸周遭環境器物，也不觸碰眼、鼻、口，確實清潔手部。

2. 連假出遊的人，除了徹底執行上述衛生習慣，14 天內也儘量不要到人潮擁擠或通風不良之處，也儘量不要和親朋好友見面；若身體出現不適，務必誠實告知醫師旅遊史，精準描述症狀，特別是出現嗅覺味覺異常，提供醫師判斷依據。

3. 連假沒出門的人，14 天內不要接近連假出遊的人，教導孩子在學校和補習班注意個人衛生防護。

4. 孩子放學回家先洗澡，再開始家庭活動。

5. 注意中央疫情指揮中心的政策和建議並配合執行。

謝宗學表示，這些建議其實大多都是老調重彈，但最近能觀察到許多人「鬆懈了」。話鋒一轉，他也提到，「台灣為什麼常比賽在最後被逆轉、雖敗猶榮？不是因為技術不好，而是因為專注度不夠持久，對於過去的教訓『健忘』，所以常領先了大半場最後卻落敗。」

謝宗學指出，這次疫情絕對是長期抗戰，即便台灣暫時領先世界各國、未發生大規模社區疫情，也不能得意忘形，因為一旦爆發大規模社區感染，結局可能跟其他國家一樣，也可能更慘。

謝宗學舉例，17 年前 SARS 疫情清楚說明了這個事實，唯有支撐到有效疫苗或治療方法出現，才能算是勝利。在這條終點線之前，任何一個時間點沒有守住、爆發大規模社區疫情，就是失敗，「沒有雖敗猶榮可言！真的不想再吃鍋貼了！」