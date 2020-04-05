▲ 新北搭乘大眾運輸強制戴口罩，金山區長陳國欽宣導「戴好再上車」。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府依中央流行疫情指揮中心指示，實施「戴口罩，再上車」政策，自即日起民眾搭乘公車、捷運等大眾交通工具時需全程配戴口罩，勸導不聽者將依傳染病防治法處最高罰鍰1萬5000元。

金山區長陳國欽表示，金山區為觀光區域，雖因防疫關係旅客減少，但仍有許多旅客搭乘客運到訪，區公所於清明連假期間至轄內客運業者場站進行宣導，登車檢查是否落實旅客配戴口罩、車輛消毒等防疫工作；區公所同時呼籲，旅客候車時需保持室外1.5公尺、室內1公尺的社交距離，遵守相關規範，以降低社區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

▲ 旅客候車時需保持室外1.5公尺、室內1公尺的社交距離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日宣布為讓社交距離能更有效率，即日起要求民眾搭乘大眾運輸時要戴口罩，違者恐依據傳染病防制法處3000元到1萬5000元罰鍰。

侯友宜3日下午在得悉中央指揮中心宣布大眾運輸強制戴口罩後，立即指示交通局依據中央正式通報，備妥公告同步實施，針對捷運、公車及轉運站等大眾運輸範圍，並依傳染病防治法規定採最嚴格、最高額度違規罰金，以確保防疫工作完整性。

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