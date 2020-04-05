連假各處人擠人恐成疫情破口　高市環保局「加強消毒」1136處

▲高雄市環保局連假進行消毒，防止疫情擴散。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

清明連假接近尾聲，許多出遊民眾已在北返途中，防止新冠肺炎病毒在連假期間蔓延，高雄市環保局從2日起便派遣大批清潔隊到市內1136處等人潮壅擠環境進行，其中疫情指揮中心更在4日連續發出2則國家級警報，指出全台11處景點人潮擁擠，請民眾暫停前往，高雄就囊括了旗山老街、興達港2處，警方隨後也到市內各大景點進行防疫宣導，保持社交距離或戴上口罩。

環保局統計，截至4日為止，消毒區域已有1163處，當中包含公共運輸的場站如捷運站、火車站、公車站以及計程車招呼站共87處，其他還有大型營業場所如電影院、百貨賣場、健身房等20處，以及超市、傳統市場、商圈等259處，已出動427人、噴藥機195部、消除車10輛，副局長吳家安強調，這波環境消毒為環保署指示，都在深夜出勤作業。

另外在防疫宣導作業部分，市警局指示各分局出動警力前往舉牌宣導，目前已有旗山、林園等多間分局配合手持大聲公進入人潮聚集地點向民眾宣導防疫新觀念，提醒民眾應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距離，若無法保持安全距離，應配戴口罩，保護自己及他人。

▲▼警方到人潮擁擠地點進行防疫宣導。（圖／記者洪正達翻攝）