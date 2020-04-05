清明連假防疫總動員　南警結合防疫人員觀光景點宣導「保持社交距離」

▲台南市警三分局、佳里分局之分局長，親自帶防疫宣導團隊到四草綠色隧道、佳里安西夜市辦理防疫及交安宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

連續假期期間，民眾為避免接觸人群，出遊多選擇至戶外觀光景點，沒想到反造成群眾聚集，為避免出現防疫破口，市警三分局、佳里分局分局長親自帶防疫宣導團隊到四草綠色隧道、佳里安西夜市辦理防疫及交安宣導活動。

市警三分局於5日下午3時率員至轄內四草綠色隧道著名觀光景點，結合安南區塩田里里長朱小蓮及巡守隊、土城消防義消中隊、台江國家公園管理處、保七總隊台江分隊等單位，向遊客宣導「保持社交距離」。

三分局長許坤田，熟練地持麥考風，於候船室向遊客柔性勸導「人人戴口罩，安全一把罩；室外保持1公尺、室內1.5公尺社交距離，病毒遠離」。業者也貼心的在地面用黃色貼紙標示，候船室內標示1.5公尺距離，戶外標示1公尺距離，並不斷利用廣播請遊客配合防疫措施；遊客也非常配合在標線位置等候，落實「社交距離」。

第三分局表示，防疫視同作戰，在這防疫關鍵時期，民眾更應為自身健康把關，避免成為防疫破口；警方走入人潮聚集處，就是為了提醒大家，切勿掉以輕心，大家一起遵守「社交距離」，守護你我健康。

台南市佳里分局分局長斯儀仙，4日因應新冠肺炎疫情嚴峻，為避免市民利用清明連假返鄉掃墓祭祖群聚感染風險，特於晚間率副分局長李銘吉、該分局宣導團同仁、義警及志工等協勤民力，利用佳里區安西夜市商展機會，於安西夜市前廣場辦理新冠肺炎病毒防疫及交通安全等宣導活動，由員警手拿宣導牌，勸導民眾戴口罩、勤洗手，保持適當社交距離，以策安全。

佳里分局宣導團巡官李晟邦、蔡麒仰、警員莊琬婷及志工等人以「交通大執法」的執法重點、新興毒品態樣及新興詐騙手法，與現場民眾分享工作經驗，內容活潑生動及結合案例解說，反應熱烈，巡官李晟邦及安西社區關懷中心主任黃維明等人以對抗新冠肺炎的健康防護觀念，籲請現場逛夜市的市民朋友，防疫期間要戴口罩、勤洗手，並掌握「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手7字口訣，確實搓洗乾淨，若身體不適則在家休息或儘速就醫，關心現場民眾的健康安全，氣氛融洽，互動熱烈，宣導效果良好。

佳里警分局長斯儀仙表示，為響應市長黃偉哲提倡「安全旅遊」政策，提醒各位前來台南旅遊的遊客及市民朋友，為因應新冠肺炎疫情，避免感染的風險，請民眾避免參加人潮擁擠，容易近距離接觸的社交活動。請民眾在防疫期間，社交距離至少保持室內1.5公尺，室外1公尺之距離，無法保持的時候，請一定要戴上口罩，以降低感染與傳播的機會，保護自己也保護他人，避免引發社區群聚感染，形成防疫破口。

佳里區文新里長任文才表示，很感謝佳里分局員警於疫情期間對於轄區治安、交通及配合執行防疫工作的付出，又能即時掌握社會脈動，於連假期間防疫不鬆懈至夜市加強防疫及交通安全宣導，值得高度肯定。



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