病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：沒空洗手可用「乾洗手」

▲新冠病毒可在紙鈔停留超過4-5個小時。（圖／記者林育綾攝）

記者林妤柔／採訪報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診累積363案，昨（4）日感染源不明的案352，今（5）指揮中心表示已找到感染源頭。不過，商店店員本身常跟客人接觸，錢、櫃台更是容易傳播的媒介，醫師表示，病毒可在紙幣、錢上存活4-5個小時，建議收費人員最好在旁邊放乾洗手噴霧，以維持手部衛生。

案352為40多歲的獨居男性，為商店販售人員，平時上班都與同事兩人搭擋。3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天至醫院住院，就沒再上班。指揮中心今找到案352的感染源頭，他曾和案301美國返台確診的實踐教師於3月21日喝飲料超過1個小時。

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▲若無法馬上洗手，可使用乾洗手，快速維持手部清潔。（圖／記者陳俊宏攝）

雖然已經找到源頭，但店員常要與客人面對面，無形中也是感染的隱藏族群之一。中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，病毒停留的時間很久，木板、美耐板、花滑平面至少停4-5天；金屬由於材質關係，持續時間比較短，鋼或一些合體，大概是2到3或4到5個小時；紙鈔跟銅板部份，也是2到3或4到5小時。

黃高彬指出，一般光滑表面存活時間更久，有些櫃台表面是光滑表面，病毒存活的時間大概是4-5天至一週。若櫃台結帳人員碰觸鈔票、錢幣或因櫃台關係，有飛沫存在櫃台周圍平面上，一不小心摸到，又接觸眼、口、鼻就可能感染。

黃高彬提醒，收費人員最好維持手部衛生習慣，盡量找時間洗手，或藉如廁空檔勤洗手；若沒時間洗手，在碰觸鈔票、錢幣後，也可使用乾洗手快速處理，減少遭受感染的機會。另外，平常也要養好習慣，若臉部、身體不舒服想觸摸，應先勤洗手後，才能觸摸身體。