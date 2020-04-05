　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：沒空洗手可用「乾洗手」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 錢包，荷包，新台幣，省錢，薪水，鈔票，新台幣。（圖／記者林育綾攝）

▲新冠病毒可在紙鈔停留超過4-5個小時。（圖／記者林育綾攝）

記者林妤柔／採訪報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診累積363案，昨（4）日感染源不明的案352，今（5）指揮中心表示已找到感染源頭。不過，商店店員本身常跟客人接觸，錢、櫃台更是容易傳播的媒介，醫師表示，病毒可在紙幣、錢上存活4-5個小時，建議收費人員最好在旁邊放乾洗手噴霧，以維持手部衛生。

案352為40多歲的獨居男性，為商店販售人員，平時上班都與同事兩人搭擋。3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天至醫院住院，就沒再上班。指揮中心今找到案352的感染源頭，他曾和案301美國返台確診的實踐教師於3月21日喝飲料超過1個小時。

請繼續往下閱讀...

▲▼手、零錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲若無法馬上洗手，可使用乾洗手，快速維持手部清潔。（圖／記者陳俊宏攝）

雖然已經找到源頭，但店員常要與客人面對面，無形中也是感染的隱藏族群之一。中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，病毒停留的時間很久，木板、美耐板、花滑平面至少停4-5天；金屬由於材質關係，持續時間比較短，鋼或一些合體，大概是2到3或4到5個小時；紙鈔跟銅板部份，也是2到3或4到5小時。

黃高彬指出，一般光滑表面存活時間更久，有些櫃台表面是光滑表面，病毒存活的時間大概是4-5天至一週。若櫃台結帳人員碰觸鈔票、錢幣或因櫃台關係，有飛沫存在櫃台周圍平面上，一不小心摸到，又接觸眼、口、鼻就可能感染。

黃高彬提醒，收費人員最好維持手部衛生習慣，盡量找時間洗手，或藉如廁空檔勤洗手；若沒時間洗手，在碰觸鈔票、錢幣後，也可使用乾洗手快速處理，減少遭受感染的機會。另外，平常也要養好習慣，若臉部、身體不舒服想觸摸，應先勤洗手後，才能觸摸身體。

ET快訊
女歌手遭捲聯結車底臟器外露亡！男友心碎發文：對不起保護不了妳
新北台商居家檢疫偷溜..下秒路口出車禍被抓包！強制集中檢疫再
上課中感覺屁股被頂！女老師伸手抓到「圓圓硬硬」　猛巴學生頭下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診個案腹瀉占比6%→19%！張上淳宣布：不明原因腹瀉列通報症狀

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：沒空洗手可用「乾洗手」

實踐大學老師都在家友人染疫？莊人祥：他「忘提」北部男店員來訪

台師大「15人自主健康管理」　校長感謝同學承受寂寞、犧牲自由

買菜也要防疫　北市南門市場即日起戴口罩才能進入

第3批「類包機」3人發燒送醫　2人二採陰性、1人二採檢驗中

航空業寒冬...飛機竟被小鳥看中想築巢　華航急排除「通報加強驅鳥」

管中閔給全校的一封信　台大4/27起60人以上課程全採遠距教學

搭計程車不戴口罩司機可拒載「Uber也適用」　陳時中：不配合最高罰1.5萬

忘記上次何時吃水果…他好奇「不吃有影響嗎？」　過來人曝經驗：嚇很大跳

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

確診個案腹瀉占比6%→19%！張上淳宣布：不明原因腹瀉列通報症狀

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：沒空洗手可用「乾洗手」

實踐大學老師都在家友人染疫？莊人祥：他「忘提」北部男店員來訪

台師大「15人自主健康管理」　校長感謝同學承受寂寞、犧牲自由

買菜也要防疫　北市南門市場即日起戴口罩才能進入

第3批「類包機」3人發燒送醫　2人二採陰性、1人二採檢驗中

航空業寒冬...飛機竟被小鳥看中想築巢　華航急排除「通報加強驅鳥」

管中閔給全校的一封信　台大4/27起60人以上課程全採遠距教學

搭計程車不戴口罩司機可拒載「Uber也適用」　陳時中：不配合最高罰1.5萬

忘記上次何時吃水果…他好奇「不吃有影響嗎？」　過來人曝經驗：嚇很大跳

PABLO抹茶季開跑！4月大塔、迷你塔都以京都宇治抹茶入味

中職二軍／張正偉、石翔宇單場4安　富邦輕取樂天　

戲精汪聽到關鍵2字「瞳孔放大」裝死　結果後腳狂抖出賣牠！

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　個體戶接客恐成防疫破口

台南安南區國聖姓橋女子落水　消防人員協同民眾駛竹筏救起送醫

四川一季度增25台資企業　總投資額破50億

沒巡迴賽打！BWF回顧戴資穎大馬公開賽三連霸影片　網直呼想念

口罩被退貨！　荷蘭又訂新物資...為雪恥「品質拚過關」

清明連假公墓野草火警三帖藥方成效顯著　消防局：台南連2年火災件數下降！

狂吞退燒藥登機！男大生返國確診「連累20人」　南韓要重罰最高關1年

無聊情侶驗DNA驚見「恐怖血脈」 女友嚇到分手....男PO網求挽回

生活熱門新聞

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

案352北部男店員感染源找到了！

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

客家女記者害羞說話了：手都在抖

辣妹面部全裸　逛墾丁大街邊走邊吃

收假日午後變天！連3天防大雨地區曝　全台降雨時程出爐

憂14天9片口罩不夠　他用法一曝…網噴炸

連假湧人潮心冷　急診醫師：當一回事難嗎

義大利神父求救　台人4天捐900萬

星宇航空送桃園醫院胡蘿蔔汁

「曾覺得銀行工作不錯！」　行員現身勸世

越南超強防疫！他列「31天時間軸」動作全比台灣快

更多熱門

相關新聞

四川一季度增25台資企業

四川一季度增25台資企業

儘管受到疫情衝擊，四川省一季度仍增加25家台資企業，另外有2家台資企業增資，新增台商投資總額為1.66億美元，，約新台幣50億。一名在成都開設豆乳飲品店的張姓台商表示，當初看好四川的飲食文化市場決定進駐，「如果不是因為疫情，可能早就開張了」隨著疫情趨緩，他的店將在5月份開幕。

BWF回顧戴資穎大馬公開賽三連霸　網：想念

BWF回顧戴資穎大馬公開賽三連霸　網：想念

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　恐成防疫破口

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　恐成防疫破口

清明連假後疫情有升溫疑慮　蘇貞昌下令「三管齊下」全面戒備

清明連假後疫情有升溫疑慮　蘇貞昌下令「三管齊下」全面戒備

芭芭拉史翠珊大讚台灣防疫

芭芭拉史翠珊大讚台灣防疫

關鍵字：

黃高彬新冠肺炎台灣防疫病毒

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

公車坐確診者斜後方！他被感染了

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

墾丁大街一天巨變！警強制上套

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

蔡波能出生5天「又出狀況」

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

案352北部男店員感染源找到了！

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面