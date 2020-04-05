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清明連假公墓野草火警三帖藥方成效顯著　消防局：台南連2年火災件數下降！

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▲台南市消防局統計今年清明連假期間，公墓雜草火災發生件數104件，比2019年同期143件減少39件，減災工作成效顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局統計今年清明連假期間，公墓雜草火災發生件數104件，比2019年同期143件減少39件，減災工作成效顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明期間常因掃墓引發公墓雜草火災，往往造成消防人員疲於奔命，也容易擴大延燒造成大面積的山林火災，今年在市長黃偉哲指示市府團隊，在清明期間除了加強防疫措施外，防火整備亦不能鬆懈，在各局處通力合作下，減少災害發生，保護市民安全。

▲台南市消防局統計今年清明連假期間，公墓雜草火災發生件數104件，比2019年同期143件減少39件，減災工作成效顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局統計今年清明連假期間（4月2日至5日），公墓雜草火災發生件數104件，比2019年同期143件減少39件，減災工作成效顯著，已連續2年火災件數逐年下降，顯示黃偉哲市長要求的「運用大數據了解熱區」、「運用科技協助救災」及「運用案例加強宣導」等三帖藥方發揮功效，讓台南市警義消齊心團結共同守護市民在連續假期間的安全。

▲台南市消防局統計今年清明連假期間，公墓雜草火災發生件數104件，比2019年同期143件減少39件，減災工作成效顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為加強清明減災作為，今年清明節前夕，由民政局及各區公所預先進行公墓除草及清運工作，減少可燃物的堆積；消防局除了針對轄內以往發生火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易之墓區研擬因應對策，策訂具體防救作為，亦積極進行防火宣導，今年更加入跟隨垃圾車沿街宣導及運用無人機於公墓區廣播，提醒民眾祭祖應確認火苗熄滅後再離開，另對於發生火災頻率較高之墓區及時段，亦規劃派遣人車巡邏或駐點方式進行警戒，並提供水袋，供民眾於燃燒冥紙後，澆熄火源，以免不慎引發林野火災。

▲台南市消防局統計今年清明連假期間，公墓雜草火災發生件數104件，比2019年同期143件減少39件，減災工作成效顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府今年度為了防疫雖然不開放進入納骨塔來祭拜，但是在戶外空間或開放式公墓未予限制，市府團隊對於清明防火整備也不敢輕忽，台南市在清明期間的公墓雜草火災發生率也逐年再下降，在各局處協力合作下，讓市民能平安度過掃墓節。

▲台南市消防局統計今年清明連假期間，公墓雜草火災發生件數104件，比2019年同期143件減少39件，減災工作成效顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯說，消防局為了提高宣導效益並兼顧防疫措施，今年清明防火宣導採電子化宣導著重在廣播、跑馬燈或利用無人機在公墓區上空廣播宣導提醒民眾注意安全，為了提高搶救效能也增購了多款輕量救災裝備，發揮各種滅火方式之巧思，減輕消防人員長途佈線救災重擔，大大提升山林暨公墓火災搶救效率。

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