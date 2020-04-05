清明連假後疫情有升溫疑慮　蘇貞昌下令「三管齊下」全面戒備

▲行政院長蘇貞昌視察中央疫情指揮中心。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

由於連假期間出現風景區人潮聚集等情形，行政院長蘇貞昌5日視察中央流行疫情指揮中心時，鼓勵各地方診所及醫院第一線醫事人員擴大通報與採檢，另外透過學校老師，藉上課作機會教育宣導，也蒐集旅遊史等資訊，並配合宣導、注意與通報「三管齊下」以防疫情擴大，更要求各部會強化其防疫重點。

蘇貞昌表示，由於指揮中心處理得宜，國人同胞也展現高水準配合，在全世界40億人口被禁足的當下，台灣是極少數還能正常生活、自由活動的國家，此為大家努力的成果。

在清明連假期間，蘇貞昌表示，指揮中心一再宣導呼籲，請民眾跟不特定人相處應保持社交距離，但連假開始後的3天，許多景點人潮聚集，有些民眾可能因為興奮忘了戴口罩，也沒有保持適當的社交距離，情勢的確令人憂慮、緊張。

對此疑慮，蘇貞昌4日就與總統蔡英文、屏東縣長潘孟安通上電話，關注相關情形。蘇貞昌說，地方政府都有配合交通維持，而對於當地商家而言，人沒來也怕，來也怕，這是兩難的情形。

蘇貞昌說，內政部警政署及警察同仁在第一線執勤，在各個風景點以大聲公向民眾宣導呼籲，在第一時間負責許多工作，他特別表達感謝。

針對連假後的防疫因應，蘇貞昌說，鼓勵各地方診所及醫院第一線醫事人員擴大通報與採檢，另外透過學校老師，藉上課作機會教育宣導，並蒐集旅遊史等資訊，「保護孩子，也是保護家庭」。

蘇貞昌說，一個是第一線醫事人員通報，一個是學校老師的蒐集，並配合宣導、注意與通報「三管齊下」以防疫情擴大。同時，他也指示國防部、輔導會，留意收假後軍營、軍校及榮家等處所的人員健康情形。

蘇貞昌表示，夜市、商圈的人流、車流平常就應分流，設置行人徒步區也可提高安全與品質。此外，政府提出防疫、紓困與振興方案，也補助地方政府在夜市商圈來客減少的時候進行改造。

蘇貞昌指出，為避免疫情大爆發，後續對於類似狀況，政府應事先訂出規範、提前宣導，利用有效的管制措施來執行，例如搭乘大眾運輸要戴口罩，大部分民眾都能配合。因此，請相關部會研擬具體可行的作業規範，事先宣導、清楚說明，並且說到做到、嚴格執行。

另外，蘇貞昌也指示相關部會持續關注其防疫重點，例如法務部對於假訊息的查處及行政執行、海委會應留意走私情形、公平交易委員會留意物價哄抬問題、農委會對於森林遊樂區的管理等。

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