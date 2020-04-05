　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

清明連假後疫情有升溫疑慮　蘇貞昌下令「三管齊下」全面戒備

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌視察中央疫情指揮中心。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌視察中央疫情指揮中心。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

由於連假期間出現風景區人潮聚集等情形，行政院長蘇貞昌5日視察中央流行疫情指揮中心時，鼓勵各地方診所及醫院第一線醫事人員擴大通報與採檢，另外透過學校老師，藉上課作機會教育宣導，也蒐集旅遊史等資訊，並配合宣導、注意與通報「三管齊下」以防疫情擴大，更要求各部會強化其防疫重點。

蘇貞昌表示，由於指揮中心處理得宜，國人同胞也展現高水準配合，在全世界40億人口被禁足的當下，台灣是極少數還能正常生活、自由活動的國家，此為大家努力的成果。

在清明連假期間，蘇貞昌表示，指揮中心一再宣導呼籲，請民眾跟不特定人相處應保持社交距離，但連假開始後的3天，許多景點人潮聚集，有些民眾可能因為興奮忘了戴口罩，也沒有保持適當的社交距離，情勢的確令人憂慮、緊張。

對此疑慮，蘇貞昌4日就與總統蔡英文、屏東縣長潘孟安通上電話，關注相關情形。蘇貞昌說，地方政府都有配合交通維持，而對於當地商家而言，人沒來也怕，來也怕，這是兩難的情形。

蘇貞昌說，內政部警政署及警察同仁在第一線執勤，在各個風景點以大聲公向民眾宣導呼籲，在第一時間負責許多工作，他特別表達感謝。

▲▼行政院長蘇貞昌視察中央疫情指揮中心。（圖／行政院提供）

針對連假後的防疫因應，蘇貞昌說，鼓勵各地方診所及醫院第一線醫事人員擴大通報與採檢，另外透過學校老師，藉上課作機會教育宣導，並蒐集旅遊史等資訊，「保護孩子，也是保護家庭」。

蘇貞昌說，一個是第一線醫事人員通報，一個是學校老師的蒐集，並配合宣導、注意與通報「三管齊下」以防疫情擴大。同時，他也指示國防部、輔導會，留意收假後軍營、軍校及榮家等處所的人員健康情形。

蘇貞昌表示，夜市、商圈的人流、車流平常就應分流，設置行人徒步區也可提高安全與品質。此外，政府提出防疫、紓困與振興方案，也補助地方政府在夜市商圈來客減少的時候進行改造。

蘇貞昌指出，為避免疫情大爆發，後續對於類似狀況，政府應事先訂出規範、提前宣導，利用有效的管制措施來執行，例如搭乘大眾運輸要戴口罩，大部分民眾都能配合。因此，請相關部會研擬具體可行的作業規範，事先宣導、清楚說明，並且說到做到、嚴格執行。

另外，蘇貞昌也指示相關部會持續關注其防疫重點，例如法務部對於假訊息的查處及行政執行、海委會應留意走私情形、公平交易委員會留意物價哄抬問題、農委會對於森林遊樂區的管理等。

▲▼行政院長蘇貞昌視察中央疫情指揮中心。（圖／行政院提供）

想看更多紓困2.0....

► 紓困2.0特別預算拍板通過！蘇貞昌：一兆救台灣
► 最高奮鬥目標！蘇貞昌16字「紓困口訣」：就業不能失、企業不能倒…
► 紓困2.0「加大、加快、加碼」　經部推2大方面穩產業、挺就業

相關新聞...

► 2100億特別預算比例曝光　前兩名是經濟部37％、勞動部24％
► 懶人包／三張圖秒懂紓困2.0財源分配　1兆5百億算給你看　
► 「藝文紓困2.0」加碼30多億！52.2億「四大強化方案」搶先看

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
女歌手遭捲聯結車底臟器外露亡！男友心碎發文：對不起保護不了妳
新北台商居家檢疫偷溜..下秒路口出車禍被抓包！強制集中檢疫再
上課中感覺屁股被頂！女老師伸手抓到「圓圓硬硬」　猛巴學生頭下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

清明連假後疫情有升溫疑慮　蘇貞昌下令「三管齊下」全面戒備

沒用過青春露快試試！記住「3步驟」發揮最大功能　像女明星一樣臉超嫩

蔡英文推特暴漲10.6萬人　突破90萬追蹤成台灣最大國際宣傳平台

居家檢疫又偷跑　新北男出車禍身份曝光開罰20萬

行政院逐步改視訊會議　「紓困2.0每日記者會」6日登場

唐鳳「乾蒸口罩」爆紅…陳時中接力實作　李來希酸：看來電鍋要大賣了！

交棒子弟兵！黃珊珊指定「他」為港湖區議員接班人

被出征「我沒在怕」　陳學聖：請陳時中說誰扣住藥師補助金

北市「口罩販賣機」最快下週上線！信義健康中心試辦1個月

沒殺父、奪妻之仇　吳斯懷：可以不認同　但不用羞辱我

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

清明連假後疫情有升溫疑慮　蘇貞昌下令「三管齊下」全面戒備

沒用過青春露快試試！記住「3步驟」發揮最大功能　像女明星一樣臉超嫩

蔡英文推特暴漲10.6萬人　突破90萬追蹤成台灣最大國際宣傳平台

居家檢疫又偷跑　新北男出車禍身份曝光開罰20萬

行政院逐步改視訊會議　「紓困2.0每日記者會」6日登場

唐鳳「乾蒸口罩」爆紅…陳時中接力實作　李來希酸：看來電鍋要大賣了！

交棒子弟兵！黃珊珊指定「他」為港湖區議員接班人

被出征「我沒在怕」　陳學聖：請陳時中說誰扣住藥師補助金

北市「口罩販賣機」最快下週上線！信義健康中心試辦1個月

沒殺父、奪妻之仇　吳斯懷：可以不認同　但不用羞辱我

PABLO抹茶季開跑！4月大塔、迷你塔都以京都宇治抹茶入味

中職二軍／張正偉、石翔宇單場4安　富邦輕取樂天　

戲精汪聽到關鍵2字「瞳孔放大」裝死　結果後腳狂抖出賣牠！

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　個體戶接客恐成防疫破口

台南安南區國聖姓橋女子落水　消防人員協同民眾駛竹筏救起送醫

四川一季度增25台資企業　總投資額破50億

沒巡迴賽打！BWF回顧戴資穎大馬公開賽三連霸影片　網直呼想念

口罩被退貨！　荷蘭又訂新物資...為雪恥「品質拚過關」

清明連假公墓野草火警三帖藥方成效顯著　消防局：台南連2年火災件數下降！

狂吞退燒藥登機！男大生返國確診「連累20人」　南韓要重罰最高關1年

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

「斷言台獨的末日到了」邱毅：兩岸情勢可能發生大變化

役男「假結婚、真退伍」　國防部：未來以「詐欺罪」送辦

快訊／觀光局員工接機染疫　林佳龍：觀光局長周永暉調為參事

4／6起新北市府一律戴口罩　侯友宜：沒戴不用來上班

LIVE／國家警報「暫勿前往墾丁」　蘇貞昌上火線視察指揮中心

非必要少出門！蔡英文分享在家都做「這件事」 邀網友玩「IG動態接龍」

侯友宜喊補足14天10片口罩再援外　蘇貞昌回應了

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

惡劣！韓夫妻無視台檢疫規定「開罰30萬闖關落跑遭攔」

取消五一勞動三天連假？　蘇貞昌：目前沒有這個規劃

陳學聖：樂於捐口罩「但請先問過我！」

影／國民黨美女發言人跳洗手舞

「親愛的鄉親請保持社交距離！」陳其邁提醒：儘量減少不必要的外出

美國務院挺台參與WHA「台灣是防疫領袖」　外交部回應了！

更多熱門

相關新聞

四川一季度增25台資企業

四川一季度增25台資企業

儘管受到疫情衝擊，四川省一季度仍增加25家台資企業，另外有2家台資企業增資，新增台商投資總額為1.66億美元，，約新台幣50億。一名在成都開設豆乳飲品店的張姓台商表示，當初看好四川的飲食文化市場決定進駐，「如果不是因為疫情，可能早就開張了」隨著疫情趨緩，他的店將在5月份開幕。

BWF回顧戴資穎大馬公開賽三連霸　網：想念

BWF回顧戴資穎大馬公開賽三連霸　網：想念

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　恐成防疫破口

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　恐成防疫破口

芭芭拉史翠珊大讚台灣防疫

芭芭拉史翠珊大讚台灣防疫

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：手可用乾洗手

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：手可用乾洗手

關鍵字：

蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

公車坐確診者斜後方！他被感染了

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

墾丁大街一天巨變！警強制上套

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

蔡波能出生5天「又出狀況」

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

案352北部男店員感染源找到了！

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面