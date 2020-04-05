疫期人人必備　鄭文燦：視察機捷A8站大家都有戴口罩

▲鄭文燦視察機捷A8站，宣導搭乘大眾運輸一定要戴口罩。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫期出門，為保平安，口罩已成必備！桃園市長鄭文燦4日前往龜山區，視察機捷A8站，並宣導大眾運輸搭乘戴口罩政策。鄭文燦表示，機捷A8長庚醫院站周邊醫院、購物中心、車站林立，複合式商圈帶來密集人潮，為有效防範疫情，視察車站及民眾防疫作為，乘車民眾也都按照規範配戴口罩，無違規情形發生，展現全民配合防疫。

▲機捷執行紅外線熱像測溫儀篩測發燒旅客。（圖／市府提供）

桃捷公司表示，桃捷執行中央流行疫情指揮中心及桃園市政府，旅客未戴口罩不得搭乘捷運政策，截至4日中午全線僅零星幾名旅客未戴口罩，經過勸導都願意配合戴上口罩進站，秩序良好。桃園市長鄭文燦也於下午到A8長庚醫院站視察，關心機捷執行未戴口罩不得搭乘捷運、紅外線熱像測溫儀篩測發燒旅客以及社交安全距離等相關防疫措施，同時也給第一線同仁加油打氣。

▲▼鄭文燦視察機捷相關防疫措施。（圖／市府提供）

為防堵新冠肺炎疫情，桃捷公司從今年2月即開始超前部署各項防疫措施，並在3月2日開始宣導、勸導、要求搭乘機捷旅客全程戴口罩，一個多月下來成效良好，今天政策上路，沒有乘客違規。

鄭文燦也強調，今天選A8長庚醫院站來視察，是因為這裡有醫院、商場還有捷運站，屬於複合式環境人潮較為密集，經過他實際了解，桃捷公司已於全線車站電梯內，張貼社會安全距離地貼以及提醒旅客搭乘捷運戴口罩，若勸不聽將罰最高1萬5千元罰鍰的公告，桃捷公司對各項防疫措施都有落實執行。鄭市長呼籲旅客搭乘機場捷運務必配合防疫政策，並習慣各項防疫措施，安心搭乘機場捷運。

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