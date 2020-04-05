國際扶輪社3502區捐血活動900人次響應　4/19日還有一場

▲國際扶輪社3502區捐血活動響應熱絡。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

扶輪人，超熱血！受疫情波及，近月來，許多社團舉辦的定期捐血活動，泰半取消，加上多數民眾宅在家，使捐血中心血庫告急，國際扶輪社3502區3、4日兩天，於桃園區藝文特區出動2部捐血車，舉辦捐血活動，共計超過900人次熱烈響應，市長鄭文燦也親自到場，感謝響應的熱血市民。

▲▼市長鄭文燦感謝響應的熱血市民。（圖／市府提供）





國際扶輪社3502區醫療巡迴車主委楊榮壽表示，此次由扶輪社發起大型捐血活動，民眾參與情形相當踴躍，捐血量共計約可達900袋。另外，扶輪社將於4月19日，再次舉辦捐血活動，並採預先開放網路登記及現場報名雙軌進行，節省民眾等候時間，希望大家都能踴躍參與捐血活動。

▲國際扶輪社3502區捐血活動，民眾熱烈響應。（圖／翻攝自網路）

主辦單位為感謝捐血的市民朋友，凡捐血者送10個口罩、一支隨身酒精防疫瓶，還有10顆雞蛋營養食物。

市長鄭文燦於今天到場為捐血活動打氣加油表示，因為新冠肺炎疫情蔓延，近期各社團捐血活動紛紛延期，造成新竹捐血中心血庫庫存告急，儲備量不到4天，恐加深醫療負擔。市府也將積極協調推動捐血活動的社團單位，讓捐血活動能夠維持一定頻率，避免造成血荒，鄭市長同時也呼籲市民朋友踴躍捐血。

►我沒有遲到，是時間遲到了！