桃園防疫旅館納金門馬祖離島居民　鄭文燦：補貼旅館每房3千元

▲桃園市長鄭文燦2日指出，為鼓勵防疫旅館照顧檢疫者，市府匡列400萬元將防旅館納入離島居民，補貼業者每房3千元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市防疫旅館使用率已達72%，市長鄭文燦2日主持防疫專案會議時表示，為鼓勵防疫旅館照顧檢疫者，提出防疫旅館消毒、員工薪資與設備設施補助方案，市府已匡列400萬元，將納入支援路遙無法返回的離島居民入住，並追溯自4月1日起實施。

鄭文燦指出，目前桃園市有3家防疫旅館，總計有531間客房，使用率已達72%，桃園也支援部分需在台居家檢疫的離島或屏東等居民，提供入住防疫旅館服務，其中消毒房間補助提供每房一日房價平均3千元，預估補助800間客房；員工薪資補貼方面，補貼每小時158元，每50間客房給予200小時補貼，不足50間者以50間計算，補貼期間從4月至6月。

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鄭文燦還說，若因房客確診後客房須徹底消毒或設施須銷毀無法使用，將依確診房間數提供每間5萬元補貼，讓防疫旅館獲得更大支持，未來也將視疫情發展需求研議增設第4家防疫旅館，以提供有需求的民眾申請入住。

▲桃園市府2日召開防疫專案會議，財政局長歐美鐶提出防疫報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

財政局局長歐美鐶報告，配合中央紓困方案，依照《桃園市市有財產管理自治條例》規定，針對出租作營業使用的市有房地，將減收今年3月至5月間應繳租金，減收方式按級距減收，年應繳金額為新台幣50萬元以下者減收50%，超過新台幣50萬元部分者則減收35%，後續將視疫情影響狀況滾動檢討。

歐美鐶還說明，減收後款項，得按契約約定限繳期限申請展延至109年12月底前繳清，期間免計收違約金及遲延利息，若有轉租情形者，承租人減收租金金額應回饋予實際使用人，若承租人已繳納當年度全額租金者，應退款項可於應繳租金內扣抵。

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