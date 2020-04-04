連假湧入5萬↑車次！老台東出門「一半都沒戴口罩」驚呆：不會有危險嗎

▲原PO發現很多遊客到花東都不戴口罩。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少民眾在清明連假返鄉掃墓，也藉此機會外出遊玩散心，許多縣市觀光景點出現人潮，引起專家擔憂可能會成為防疫破口。就有一名台東人網友表示，他看到花東在連假期間湧進5萬輛以上車次的遊客，但他實際查看，發現有一半的遊客都沒戴口罩，忍不住在PTT的Gossiping板上問卦「到花東都不戴口罩了？」

這位網友3日晚上近8點在PTT發文，文中透露，「身為一個老台東，看見昨日衝進5萬輛up車次的遊客，特地來觀察戴口罩的實際情況，目測一半的遊客都沒戴，這樣不會有危險嗎？」仔細看看照片，不清楚是否因為場地是在戶外，確實有很多人都沒有戴上口罩，甚至還有一張照片中，遊客們似乎是在看表演，整群人靠得很近，完全沒有保持「防疫社交距離」。

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▲有人擔憂遊客沒有保持「防疫社交距離」很危險。（圖／翻攝自PTT）

雖然有人看了照片後，覺得其實還好，「有社交距離，一堆過度恐慌的人」、「到台東根本沒什麼店家和路人在帶，然後昨天看到戴口罩的就都北部人」、「戶外應該是還好。」不過大部分的網友都認為，不管怎麼樣，戴上口罩就是保護自己，「真心不懂為什麼覺得出門不用戴口罩」、「一堆過份樂觀的人。」

看到貼文後，網友紛紛留言熱論，「東部就淨土，但北部人過去……不好說了」、「今天有遇到一位，他說『不用怕，台東目前還沒有案例』」、「台灣就台東最安全，其他各地的人選擇這裡遊玩，湧入不意外」、「身為台東人的我還是別出門」、「看了下照片，現在去影城密閉空間看120分鐘的電影，搞不好還比待在鐵花村120秒安全」、「現在我最害怕的就是這些喜歡到處跑的人」、「到底說有社交距離的人有沒有看照片？台東當地沒案例，可是明明很多外來客啊！」

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