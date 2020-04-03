3M拒絕投入口罩生產？　川普嗆：他們將付出巨大代價

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，美國的確診數目前位居全球第一，因此總統川普根據《國防生產法》（Defense Production Act），要求3M公司生產口罩。不過昨晚，川普竟在推特上大力抨擊3M公司，「政府官員對他們的所作所為感到驚訝，將付出巨大的代價」。對此，白宮目前並沒有對川普推特上的言論做出回應。

據《路透社》報導，由於疫情嚴重，川普先前就已簽署《國防生產法》，他依法要求3M公司配合政府並表示，「希望他們能夠做應該做的事」，投入口罩生產，協助國內抗疫。不過昨晚入夜後，川普卻在推特上大罵3M公司。

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020

川普在推特上寫道，「在看到3M公司戴上面具做的事後，我們重擊了他們。P行動（P Act）一直都在，政府官員對他們的所作所為感到驚訝，將付出巨大的代價」。

面對川普的大力抨擊，位於明尼蘇達州聖保羅（Saint Paul, Minnesota）的3M公司截至目前，都還沒有做出任何回應。另外，白宮也尚未回覆川普在推特上所發表的言論。

▲3M口罩。（圖／路透）

雖然還不清楚川普為何會忽然發文抨擊3M公司，不過外界早已紛紛揣測，很可能是因為3M公司不願意配合政府政策，才會惹怒川普。

據悉，3M公司旗下的品牌包含用於膠帶及清潔商品的思高（Scotch）、主賣便利貼的利貼（Post-It）和主售繃帶的保健品牌Nexcare等。