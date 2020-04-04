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金正恩霸氣「鎖國防疫」意外擋下脫北者！第1季脫北人數創11年新低

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▲金正恩2日親自視察人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練。（圖／翻攝朝中社）

▲堅稱零確診的北韓為「防止新冠病毒」擴散，大動作加強邊境管制，意外也讓脫北者人數大減。（圖／翻攝朝中社）

記者王佩翊／編譯

2020年第一季（1月到3月）成功脫北抵達南韓的人數創下11年來的最低數字，僅96人。專家分析，這與北韓因新冠肺炎加強邊境巡邏的政策有關。

根據南韓統一部3日公布的最新數據顯示，2020年1月至3月為止成功入境南韓的脫北者中，有39名男性、96名女性，共135人。這是自2009年以來，睽違11年首度突破同期（第一季）最低，比起2019年第一季的229人，還要少了41%。

專家分析，2020年脫北者人數大減的最大主因，應該是受新冠肺炎疫情影響，北韓加強邊境管制，同時封鎖國境，因此提高脫北難度。南韓當局同意這項說法並表示，不只是北韓，各國的邊境管制受疫情影響越來越嚴格，然而脫北者必須經由第三國，才能輾轉進入南韓，因此即使脫北者順利逃離北韓，也很難在各國間移動。

據統一部數據顯示，投靠南韓的脫北者自2000年後持續增加，更在2009年創下顛峰，達到2914人。金正恩在2012年上位後，每年平均仍有1100～1500名脫北者成功抵達南韓，然而去年則是金正恩政權執政後投靠人數最低的一年，僅1047人。2020年受新冠肺炎影響，預計將會創下金正恩執政後的最低人數。

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