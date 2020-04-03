迪士尼19日起部分員工放無薪假！　復工時間未知

▲迪士尼部分員工19日起開始放無薪假。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）2日晚間宣布，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情相關禁令為公司財務帶來極大壓力，決定讓旗下迪士尼主題樂園、郵輪、商店、電影製片廠的部分員工放無薪假，自4月19日起實施。只不過，迪士尼所發布的聲明並未透露太多細節，包括復工時間、確切受影響的員工人數都有待釐清。

綜合彭博、奧蘭多前哨報等外媒報導，迪士尼已承諾將會支付員工薪水至18日，且無薪假期間仍享有醫療保險等公司福利，享有失業補償。

根據公司聲明，由於新冠肺炎大流行，各地政府發布的強制令讓公司旗下大多數企業受到衝擊，「由於沒有任何跡象指向何時能夠重啟業務，我們被迫做出艱難決定，採取下一步行動，也就是讓現階段非必要員工強制休假。」

但現階段許多細節仍未明朗，實際受影響的員工人數、復工時間都有待確認，而迪士尼將會在當地3日與工會人員會面進行相關討論。CNBC指出，迪士尼樂園、體驗與產品（Disney Parks,Experiences and Products）的事業涵蓋12座主題樂園、多間飯店和一家郵輪公司，總計雇用17萬7000人。

迪士尼上月關閉在美國、法國的主題樂園，電影發行延後，新內容製作幾乎全面喊停，迪士尼公司董事會執行主席艾格（Bob Iger）也在上周宣布，將放棄薪水直到情況好轉為止，而執行長包正博（Bob Chapek）也將減薪50%共體時艱。根據先前包正博給員工的郵件，其他迪士尼高階主管也將減薪，副總裁級別的員工將減薪20%，高階副總裁減薪25%，執行副總裁及以上級別員工減薪30%。