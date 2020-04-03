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柯文哲拍板！4/4起搭北捷、雙北公車強制戴口罩　最高可罰1.5萬

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▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北捷運強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝） 

記者許力方／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日拍板，即日起搭乘捷運、火車、高鐵等大眾交通工具，都要戴上口罩，若未戴口罩勸導不聽，可處3000元至1萬5000元罰鍰。台北市長柯文哲傍晚隨即透過臉書宣布，防疫會議上與新北市協調後，迅速獲得新北市長侯友宜的支持，決議自4日開始，搭乘北捷、雙北公共公車應全面配戴口罩，不聽勸導將開罰。

「搭捷運公車不戴口罩，最高可罰1.5萬！」柯文哲發文指出，雖是連假第二天，他和市府人員早上八點半還是召開台北市防疫會議。其中針對「交通議題」有激烈討論，因為台灣已經出現零星社區感染，每日超過兩百萬人次的捷運及聯營公車，應不應該「強制」民眾佩戴口罩？大家都很關心。

▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲說，公車、捷運屬於密閉空間，很難達到所謂的社交安全距離。捷運和公車是雙北市民依賴的交通工具，要從「勸導」進一步升級到「強制」，我們需要先與新北達成共識。上午在會議中，他責成台北市交通局與新北市交通局協調，感謝侯友宜也迅速回應表達支持。

北市府宣布捷運、公車等大眾運輸工具跟進實施配戴口罩措施，柯文哲也另外提醒，9日開始，台北市政府市政大樓、各區行政中心、警察局、北市圖等台北市下轄機關，民眾進入洽公必須全程戴口罩，否則無法進入。未來，在可以每人每日分配一個口罩時，市府希望擴大到北市各級學校的每一個學生。「我知道這個春假有點悶，大家放輕鬆、深呼吸，只要沉著應戰，必能戰勝疫情！」

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