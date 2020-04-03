竹林傳來奇怪聲音　背涼涼急報警…是長髮黑衣女



▲黑衣女因感情因素負氣跳。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗一名43歲潘姓女子，2日下午因與男友吵架竟負氣跳河，沒想到潘女卻在河邊竹林被卡住，一名黃姓里長恰好在河床邊的菜員工作，聽到附近傳來奇怪的掙扎聲，嚇得趕快報警，警消到場後才發現是尋短的潘女遭卡住，不過因潘女怒氣未消、情緒激動，警消花了一番功夫才順利安撫。

▲女子情緒激動，消防人員邊安撫邊救援。



潘女因與男友吵架，氣得跑到頭份的慈母橋尋短，沒想到卻意外被竹林卡住動彈不得，她不斷掙扎，試圖脫困失敗，剛好在附近菜園工作的黃姓里長聽到竹林不斷傳出奇怪的聲音才趕緊報警。

斗坪派出所長林敬堯隨即率警員前往救援，除了婉言相勸安撫潘女情緒，向她溫情喊話，並暗中兵分兩路沿河邊搜救，順利將女子救上岸送醫，潘女送醫後僅手腳擦傷，無生命危險。

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