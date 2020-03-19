「4人搭車3人回」三峽棄屍案洪男懷疑女友劈腿　洪姊改列被告上銬

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方偵辦三峽區女子棄屍案， 到案的洪姓姊弟19日上午偵訊後依殺人罪嫌分別移送新北地檢署，據指出，洪姓女子透露，賴女是弟弟的女友，2月底弟弟曾與賴女發生爭吵，1日也曾共同乘車至三峽地區，但後來4人搭車僅3人回來，她不敢多問細節；洪男在偵訊時也否認殺害賴女，並推給在押吳男所為，目前在偵訊中，稍晚會移送板檢偵辦。

▲桃園八德警分局19日上午偵訊洪姓女子後移送新北地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新北市三峽區18日賴姓女子遭棄屍竹林案，桃園市八德警分局18日將涉案的洪姓男子帶回，但晚間洪男在留置室內大聲吵鬧，辯稱自己精神不穩定為由需要看醫生，警方找來醫生為洪男看診，但診治以無須就醫為由，洪男仍留滯留置室。

▲桃園八德警分局19日上午將洪男移送新北地檢署偵辦，媒體詢問他為何殺害女友但均未回應。（圖／記者沈繼昌攝）

19日上午，警方偵訊洪男詢問相關細節，但洪對於案情都避重就輕一概否認，堅稱絕無殺害賴女，是在押吳男所為，警方偵訊後於上午11時許移送新北地檢署偵辦。另外，洪女原為命案重要關係人，訊後因涉嫌重大也轉列被告，上午移送新北檢時已被上銬。

據了解，洪男曾有一段婚姻也育有子女，但因對前妻有多次家暴前例而離異，洪男疑有暴力傾向，因之前曾懷疑已死亡的賴女有劈腿之嫌，2人多次發生口角爭執，警方也高度懷疑因感情糾紛衍生殺機。

另外，警方上午偵訊洪女時，洪女供稱，本月1日晚間曾與吳男、洪男、賴女共4人搭車至三峽山區談判債務問題，除她之外，吳男、洪男帶賴女下車，後來聽見3聲槍響，吳與洪男相繼回到車上，她當時不敢多問為何賴女沒上車，只覺得賴女可能凶多吉少。

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