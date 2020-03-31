快訊／高雄酒吧副店長勸架慘被砍　3煞躲台中摩鐵睡大覺落網！

▲蔡姓男子（前排黑衣者）砍人後，與同夥逃往台中一間摩鐵藏匿。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄新興區31日清晨傳出酒吧喋血案，一名女員工女與男友吵架後，副店長上前勸合，沒想到引起男友不滿竟找來3名友人將副店長臉部及左手臂砍傷，犯案後在友人接應後逃亡，警方一路循線追緝，最後在台中一處摩鐵內將熟睡中的嫌犯逮捕，目前仍在偵訊中。

警方表示，整起案件為酒吧員工李女（21歲）與陳姓男友（28歲）吵架，陳男在清晨4時40分左右追到酒吧與女友吵架，酒吧盧姓副店長出面勸和引起陳男不滿，於是打電話找來蔡男（27歲）、邱男（25歲）及吳男（22歲）等3名友人前來酒吧，蔡男一到酒吧後隨即持利刀砍傷盧男，導致盧的臉部、左手臂多處刀傷，3人隨即搭車離去，快打警力到場後將相關人士帶回釐清派出所釐清，經過一夜的調查後，終於在台中逮到人。

▲3名嫌犯在摩鐵中被逮。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，案發後警方調閱監視器鎖定到嫌犯車牌，以車追人後，發現該車犯案後一路經高速公路北上到台中，最後在西屯區龍富路一處汽車旅館中落腳，當下立即北上抓人，當警方敲門時，3嫌還不曉得已被盯上，開門後隨即被衝入內警方逮捕。

▲盧姓副店長臉部，右手臂受傷。（圖／記者洪正達翻攝）

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