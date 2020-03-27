新竹縣府貪瀆喝花酒案往上燒！2名主管羈押後　消防副局長今天也進去了

▲新竹縣消防局副局長陳中振（右一）因涉貪汙治罪條例罪嫌，遭檢察官向法聲請羈押禁見。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府2月間多名一級主管遭地檢署搜索調查，環保局代理局長羅仕臣15萬交保、消保官羅鈞盛收押禁見，檢廉人員繼續擴大追查，再發現消防局副局長陳中振於消防安檢證照核發疑有問題，26日早上經搜索陳中振辦公室並將陳帶回偵訊後逮捕，檢方27日以涉貪汙治罪條例罪嫌，向法官聲請羈押，新竹地院稍早裁定收押禁見。

羅鈞盛和羅仕臣因涉入湖口鄉一起新建案的排放污水案遭調查，據了解，羅鈞盛疑擔任中間人，幫黃姓建商出面協調環保局減低裁罰金額，並接受喝花酒招待，不只如此，本案更牽涉出新湖地政事務所主任周明堂涉嫌圖利黃姓建商，多次協助變更地目、同樣涉嫌接受招待喝花酒。

日前經法院開庭後將羅鈞盛裁定收押禁見，羅仕臣則因坦承部分犯行，無串證逃亡之虞，裁定予以15萬元交保；另外黃姓建商和新湖地政事務所主任周明堂分別以10萬元和5萬元交保。

此次再燒出消防局副局長陳中振一案，也有傳言與花酒案相關，地方人士坦言，某些官員愛喝花酒在社交圈早不是秘密，出事是遲早，不過事情應該還沒結束，可能還有未爆彈。而新竹地檢署以本案涉案程度茲事體大，案情均以偵查不公開，不對外說明。

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