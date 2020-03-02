和男友大吵...汐止短裙女深夜站上頂樓女兒牆　警驚險拉下救命

記者張君豪／新北報導

汐止警分局於2月26日凌晨接獲民眾報案，報案人向警方表示：因女友想不開打算離家跳樓自殺，汐止警分局員警獲報立即派遣4名員警前往處置，員警抵達打算尋短黃姓女子（18歲）住處、發現黃女未在家，員警依經驗判斷：黃女有可能跑上頂樓陽台，趕緊奔赴上頂樓查看果然找到黃女，當時黃女站在頂樓女兒牆上情緒激動準備往下跳，所幸汐止派出所警員果斷一個箭步奔上前把女子拉下，成功救人。

▲身穿連身衣裙的黃女站在頂樓女兒牆打算跳樓尋短，所幸遭警方迅速拉下挽回一命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲身穿連身衣裙的黃女站在頂樓女兒牆打算跳樓尋短，所幸遭警方迅速拉下挽回一命。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，當天凌晨轄區汐止派出所接獲男子報案，指稱女友與他發生爭執雙方打算分手，談判過程兩人大吵，女友情緒激動離家大哭大喊不想活了，汐止派出所接獲報案後出動4名警員趕往仁愛路案發地點的舊公寓內救援，警方聽完報案人陳述後，研判黃女應有可能奔赴頂樓尋短，立刻上樓頂陽台查看，發現黃女已經站在6樓高的女兒牆上。

處理尋短意外經驗豐富的員警，一邊好聲安撫並分散黃女的注意力，其間一名員警抓住時機，趁黃女背對員警不注意時，立即一個箭步衝上前將她抱了下來，最後警方等黃女情緒穩定後，通知其父親到場陪同送醫治療，事後黃女父親頻頻向警方道謝，感謝員警即時將女兒從鬼門關救回來，避免一樁憾事發生。



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