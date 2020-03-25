台東婦與兒子吵架「想跳東河橋」　警好言相勸阻憾事

▲婦人被東河所員警安撫帶至新豐派出所，並輪番慰藉才打消輕生念頭。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣一名陳姓婦人，日前因家庭糾紛與兒子鬧得不愉快，竟在和兒子大吵一架後，自行離家至台11線東河橋想一躍而下，所幸被成功警分局東河分駐所巡邏員警發現，當時該婦人獨自徘徊在橋邊，察覺有異上前關心，成功阻止憾事發生。

該婦人被東河所員警發現直接向警方表示有輕生念頭，員警一邊安撫一邊查詢確認其身分，將婦人先帶至鄰近居住地的新豐派出所。新豐所值班警員方冠祈見陳女仍情緒激動，告訴陳女願傾聽其訴說困擾，陳女逐漸打開心房並表示因情緒控管問題時常想不開，這次因為和兒子吵架，氣不過才會動起自殺的念頭。經過一番告解與新豐所內員警輪番開導後， 陳女才同意由警方護送其返家，讓整件事情平安落幕。

成功警分局長蘇偉荃表示，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，若有身心問題應尋求適當疏解管道或治療，切勿因一時衝動尋短，留給至親家人永久的悲痛。若發現家人有因自殺傾向而失蹤情事，請立即向警方報案緊急協尋，爭取寶貴的黃金救援時間阻止憾事發生。

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