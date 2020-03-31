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情侶吵架他當和事佬竟遭砍！但下秒更瞎…4屁孩路過錄影嗆聲被警壓趴

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▲▼ 掏槍組鬧事 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲大批警力衝上前掏槍喝令車上男子下車。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市新興區31日清晨近5點多發生一起砍人事件，3名持刀男子闖入一間酒吧找員工談判，但雙方一言不合，員工當場遭3名男子猛砍，造成臉部及左手肘送醫，不過就在警方到場處理時，另輛自小客經過，車上乘客邊錄影邊嗆聲，讓警方誤以為是砍人同夥，隨即衝上前掏槍喝令下車，車上4名男子全被帶回派出所釐清。

警方表示，整起案件為酒吧員工李女（21歲）與陳姓男友（28歲）吵架，陳男在清晨4時40分左右追到酒吧與女友吵架，酒吧盧姓副店長出面勸和引起陳男不滿，於是打電話找來蔡姓男子等3名友人前來酒吧，蔡男一到酒吧後隨即持利刀砍傷盧男，導致盧的臉部、左手臂多處刀傷，3人隨即搭車離去，快打警力到場後將相關人士帶回釐清派出所釐清，目前已初步掌握涉案車輛全力追緝中。

▲▼ 掏槍組鬧事 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲盧姓副店長遭砍，臉部及左手臂被劃傷。（圖／記者洪正達翻攝）

不過就在警方處理酒吧砍人案當下，一輛黑色自小客路過，車上男子邊錄影邊開嗆，警方當下認為應該是砍人同夥，大批警力趁紅燈追上前將自小客攔下，並掏槍喝令所有人下車，但車上男子下車後仍不曉得警方為何要攔車，當下仍有反抗動作，最後全被壓制在地，並在行李箱查獲一把球棒，事後帶回派出所了解後，原來這4名男子只是看熱鬧路過。

▲▼ 掏槍組鬧事 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼看熱鬧的4名男子下車後隨即遭警方壓制。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 掏槍組鬧事 。（圖／記者洪正達翻攝）

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