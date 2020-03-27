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退桌達9成…每月虧損5、600萬　準新娘錯愕！新竹彭園會館熄燈號

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▲新竹彭園會館。（圖／布萊恩:觀景窗看世界。美麗無限提供）

▲新竹彭園會館即將於3月底結束營業。（圖／布萊恩:觀景窗看世界。美麗無限提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹彭園婚宴會館因撐不過疫情低潮，於27日公告將結束營運，據了解，新竹店每個月繼疫情以來連連虧損，隨著疫情不斷擴大，虧損金額更高達每個月5、600萬，業者最後只好忍痛結束營業，彭園也將一一通知新人結束營謝的消息及返還訂金。

▲退桌達9成…每月虧損5、600萬　準新娘錯愕！新竹彭園會館熄燈號。（圖／翻攝新竹彭園會館臉書）

請繼續往下閱讀...

▲新竹彭園會館26日還在臉書公告提供美食宅配。（圖／翻攝臉書，下同）

有網友在臉書社團貼文表示，接到業者電話表示，新竹彭園會館要歇業了…婚宴場訂要重找，實在覺得很傻眼。彭園新竹店表示，因為疫情的關係，新竹店嚴重虧損，日前政府再建議「停辦百人室內會議」也成為壓垮營運的最後一根稻草，原本彭園26日還在臉書公告將提供熟食宅配試圖另外開源，只可惜退桌的新人實在太多，4、5、6月的退桌數更高達9成，彭園終於決定暫停新竹店營運。

▲退桌達9成…每月虧損5、600萬　準新娘錯愕！新竹彭園會館熄燈號。（圖／翻攝新竹彭園會館臉書）

▲彭園稍早於臉書證實結束營運。

彭園強調，目前已一一通知新人來取消並歸還訂金，至於未來會不會再重新開張，彭園也表示，目前的狀況實在是看不到底，就員工的立場當然希望能再重返職場，不過一切都還沒規劃，彭園預計營業到3月底，新竹店內約6、70名員工也將遭資遣。

目前結束營運僅限新竹店，其餘分店仍照常營運。據了解，日前彭園原本還規劃先縮小規模，試圖渡過這一波疫情低潮，不過光新竹店每個月5、600萬的虧損實在太大，彭園根本沒辦法承受這個巨大黑洞，最後只好忍痛收起來。

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