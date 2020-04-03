別緊張！北部高級社區女保全確診　黃珊珊：有完整疫調

▲北市疫情會報，黃珊珊受訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布新增10例新冠肺炎確診病例，台灣確診總人數為339人。10名新增案例中，8例境外移入、2例為無旅遊史的北部地區本土案例，其中1人為國內首例社區保全感染個案，引發外界擔憂社區感染爆發。對此，台北市副市長黃珊珊3日受訪表示，確診的人員都有做完整疫調、匡列，要外界不必恐慌。

台北市政府3日上午召開防疫會報，由市長柯文哲主持，會後由副市長黃珊珊轉述並接受聯訪。針對北部社區女保全感染新冠肺炎一事，黃說，北市的確診人員都有做完整疫調，「我們不方便說明相關疫調結果，但只要發生在北市，疫調一定做很完整」。

黃珊珊表示，疫調過程都會匡列接觸的人員，因此社區不用太恐慌，「都有做追蹤跟匡列，但平日大家在社區也要做好防護」，台灣跟台北我們都把疫調跟防疫做到滴水不漏，請大家放心。

至於防疫包還有缺少的問題，黃珊珊表示，防疫關懷包目前都補足，沒有缺貨問題，且衛生單位發現居家隔離的人一直沒有拿到關懷包，衛生局也因此向民政局調借關懷包，居家檢疫、居家隔離都會拿到。

另外，有議員指出，北市員警的防護衣有重複使用情況，黃珊珊說，防護衣應該是急救車的消防隊在穿，警員穿不清楚。

對此，北市立聯合醫院副總院長暨防疫會報專家璩大成解釋，標準化動作是要先確認源頭，一般來講，執行勤務的內容，「目前了解警察不會接觸個案，應該不會穿到防護衣，就是兔寶寶裝，通常不需要也不會穿，也不能重複穿」；璩說，沒有經過專業訓練穿防護衣，是有危險的。