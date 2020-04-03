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韓國瑜化身接線生拍片　除了有黃明志…暗藏「高粱彩蛋」酸爆3罐說！

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▲高市府自拍居家檢疫14天要做什麼？韓國瑜成彩蛋。（圖／翻攝高市府樂高雄臉書）

▲韓國瑜化身1999接線生。（圖／翻攝高市府樂高雄臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

全民防治新冠肺炎(COVID-19)，不少縣市首長都在拍攝宣導影片，而高雄市長韓國瑜也沒有例外，與新聞局人員共同拍攝一支影片，宣導高雄市政府怎麼協助居家檢疫民眾度過14天，不過裡頭確暗藏了「高粱梗」，回擊近期對他的不利指控。

▲高市府自拍居家檢疫14天要做什麼？韓國瑜成彩蛋。（圖／翻攝高市府樂高雄臉書）

▲高市府自拍居家檢疫14天要做什麼？韓國瑜成彩蛋。（圖／翻攝高市府樂高雄臉書）

「話務中心您好，敝姓韓，很高興為您服務！」，高雄市長韓國瑜在影片中化身1999接缐生，宣導高雄市政府怎麼協助居家檢疫民眾度過14天，除了「睡覺、吃飯、打掃」，居家檢疫14天不僅能利用包防疫中的LiTV免費追劇30天，還提供居家檢疫者500堂線上英文教學及60萬題線上題庫免費學習。

▲高市府自拍居家檢疫14天要做什麼？韓國瑜成彩蛋。（圖／翻攝高市府樂高雄臉書）

▲「高粱梗」也入鏡。（圖／翻攝高市府樂高雄臉書）

此外，韓國瑜日前被前高雄市政府行政暨國際處長陳瓊華爆料為了反罷韓，和台商餐敘「乾了3瓶高粱」。這也被搬進影片中，主角打電話關心在長照機構的「三叔公」，問說：「聽『陳阿姨』說你一次可以喝3罐高粱，是真的嗎？」三叔公笑回：「2小時要喝50個SHOT，三叔公又沒有特異功能，當我喝高粱來消毒身體嗎？」，用「高粱梗」來幽默自嘲為宣傳影片增加不少話題性。

▲高市府自拍居家檢疫14天要做什麼？韓國瑜成彩蛋。（圖／翻攝高市府樂高雄臉書）

▲「高粱梗」也入鏡。（圖／翻攝高市府樂高雄臉書）

除此之外，還加入馬來西亞知名鬼才藝人黃明志，為高雄寫的觀光主題曲《出去走走》，只要度過14天，出關就可高雄到處走走，韓國瑜最後也現身位居家檢疫者加油打氣，更呼籲市民一起加入防疫志工的行列。

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