今年第七起！　四川省查獲非洲豬瘟疫情...由外省運豬車輸入

▲中國大陸今年第七起非洲豬瘟通報疫情，發生在四川省樂山市，係在外省違規運豬車上發現。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎本土疫情趨緩之際，中國大陸的豬瘟疫情再起。據農業農村部新聞辦公室1日通報，四川省樂山市界內，一輛來自外省的違規運輸車輛中，載有非洲豬瘟疫情豬隻，全車共仔豬（剛出生的豬隻）83頭，另已有1頭死亡。這是今年大陸報告的第7起豬瘟疫情。

根據中國大陸農業農村部接獲中國動物疫病預防控制中心報告，該車輛是在四川樂自高速大佛停車區被查獲，為來自外省份的違規運豬車，車上豬隻經四川省動物疫病預防控制中心檢測，非洲豬瘟確診。

▲ 非洲豬瘟疫情影響大陸近兩年豬肉價格高漲。（圖／路透）

據中新社報導，疫情發生後，當地已啟動應急響應機制，對所有仔豬進行無害化處理，並對相關處置地點、環境、道路及運輸車輛等徹底消毒。

目前，該案件已移交公安機關，疫情調查和追溯正在進行。這是中國大陸今年以來，報告的第七起非洲豬瘟疫情。

值得注意的是，四川省樂山發生違規運豬車輸入的豬瘟疫情，在近一個月以來已非首例。3月12日，中國大陸農業農村部也曾發布訊息稱，在樂山市五通橋區冠英鎮，查獲一輛來自外省的生豬（泛指為宰殺的養殖豬）運輸車。

當時，該車輛共載有生豬111頭，另已有7頭死亡，同樣經檢驗出非洲豬瘟確診，疫情較為嚴峻。

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