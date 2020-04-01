高院愚人節撤銷遠航張綱維800萬交保　台北地院4/2上午重開羈押庭

▲張綱維被高院撤銷800萬交保裁定，台北地院4月2日上午10點半將開庭重新審理。（圖／資料照／記者羅志華攝）

記者孫于珊／台北報導

遠東航空董事長張綱維因涉嫌掏空公司數十億元，3月31日晚間以800萬元交保回家，但檢方不服台北地院的裁定，提出抗告，高等法院認為張綱維交保裁定理由不備，因此在愚人節這天撤銷裁定，發回北院重裁，由於今晚值班法官案件太多，北院將於4月2日上午10時30分重新開庭審理是否羈押張綱維。

張綱維被檢察官指控，於2016年間資產負債表、財務報表不實記載遠航公司有關係人應受帳款30億餘元，其後將不實借據提供給民航局，另於2019年12月12日未經民航局核准逕行結束營業，涉犯《刑法》行使業務登載不實文書罪、《商業會計法》填製不實會計憑證帳冊罪、《民用航空法》未經民航局核准逕行結束營業罪，及《證券交易法》申報公告不實罪、行使業務登載不實文書罪、填製不實會計憑證帳冊罪、詐欺取財得利罪、背信罪，慘遭聲押。

高院也指出張綱維不僅涉嫌掏空鉅額款項，還在2019年12月間向遠航公司詐領現金630萬及300萬元，又再於2020年2月、3月間提取現金計1500萬元，認為800萬元具保金替代羈押，不符合比例原則，同時認為檢調單位提出遠航的相關卷證，北院未仔細審酌，因此撤銷原裁定，發回更裁。

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