獨／張綱維背後的女人現身　遠航監察人許慧娟法院外焦急等兒子回家

▲張綱維的母親許慧娟今晚一直守在台北地院，等著接兒子回家。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空董事長張綱維因為涉嫌掏空公司，今天（31日）晚上獲法院裁定800萬元交保候，張的母親許慧娟聞訊趕到北院，協助籌措保金，為避免被媒體拍到，還坐在法院外車上默默等候，車門打開的瞬間，外界終於一窺身兼遠航監察人的張媽媽廬山真面目。

張綱維父親是職業軍人，派駐在金門期間認識了在地的許慧娟，2人生下張綱維，一家人在外島生活一段時間後搬到台灣，據了解，雖然張綱維過去傳出與藝人韋汝、范姓空姐交往的緋聞，甚至被指在遠航爆發財務危機後，將部分資產、名畫收藏轉到2女名下，但和張綱維關係最親密的女人只有母親，甚至把母親列為遠航公司的監察人。

▲張綱維交保後受訪澄清絕無危害遠航員工權益。（圖／記者羅志華攝）

據了解，張綱維因接手遠航重整後，近年接連遇到跳票、停飛、裁員等事業危機，如今面臨檢調追查，甚至在30日遭檢察官緊急搜索傳訊後，被以涉嫌《證交法》、詐欺等罪聲押禁見，母親也感到憂心，守在家中等待消息，31日晚上再也按耐不住，直接趕到法院，希望第一時間得知法官的決定。

當張綱維獲裁定交保，張母如釋重負，協助律師幫忙籌措保金告一段落後，默默地走回停在法院外的黑色廂型車上，等著張綱維辦完手續，打開車門，母子倆見面後短暫交換眼神，沒有交談，張綱維隨即入座，張母則是緊盯著車門外的攝影機看，直到隨扈關門開車離去。

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