800萬具保理由曝光！遠航董座張綱維涉掏空30億　法官5罪全打掉

▲遠航董座張綱維涉掏空公司30億餘元，遭檢方聲押。（圖／記者羅志華攝）

記者孫于珊／台北報導

遠東航空董座張綱維遭檢察官指控，於2016年間資產負債表、財務報表不實記載遠航公司有關係人應受帳款30億餘元，其後將不實借據提供給民航局，另於2019年12月12日未經民航局核准逕行結束營業，涉犯《證交法》財報不實、背信、詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多罪，遭聲押。不過，法官打掉《證交法》的5項重罪，認為張綱維無反覆實施之虞，裁定他800萬元交保。

檢察官原本控張綱維違反《刑法》行使業務登載不實文書罪、《商業會計法》填製不實會計憑證帳冊罪、《民用航空法》未經民航局核准逕行結束營業罪，及《證券交易法》申報公告不實罪、行使業務登載不實文書罪、填製不實會計憑證帳冊罪、詐欺取財得利罪、背信罪，但法官認為《證交法》部分的犯行，檢察官未提出具體事證，難認張綱維嫌疑重大。

法官指出，張綱維無反覆實施之虞，因檢察官針對詐欺取財罪部分未能舉證，雖檢察官主張如讓張綱維具保，他隨時有可能將公司款項提領一空，但如對公司資產進行保全，應循相關民刑事保全及扣押程序處理，而非在犯罪嫌疑舉證不足情形下，變相以羈押程序實質達成禁止取款的目的。

▲張綱維激辯3.5小時！31日晚間7點，獲法官裁定800萬交保。（圖／記者孫于珊攝）

不過，法官認同張綱維有逃亡及勾串共犯及證人之虞，因為張綱維偵訊時未陳報另有居所，經限制住居後，也未實際居住於戶籍地，違背限制住居命令而刻意規避檢警調查，另張綱維長期經營民用航空公司，國內外人脈、資力甚豐，再參照張綱維突將名畫等個人財產搬移至親友住處，足認他確有隱匿相關資產、籌款安頓親友，有準備逃亡以規避偵審程序進行及刑罰執行的高度可能性。

法官繼續說，本案還有相關公司人員尚未到案，報表製作情況及相關金流資料等，仍待檢察官傳喚證人或潛在共犯比對陳述，因此認為張綱維可能有與共犯、證人勾串致案情陷晦暗不明的危險。

法官經比例原則審酌後，裁定800萬元具保應足以防免張綱維逃亡、勾串的可能性，並表示，如已足額具保，則無羈押必要，也無須命張綱維限制出海、出境及限制住居。

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