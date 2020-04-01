　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澳門爛賭欠債竟掏空上櫃公司50億　和旺老董判9年定讞

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

美國CORDISH集團，日前率領相關高層來台進行48小時的旋風式拜會。（圖／CORDISH集團提供）註：高的華人是薛俊康，中間黃領帶是約瑟夫，矮的華人是和旺董事長劉永祥，未穿西裝的是羅斯特。

 ▲美國Cordish集團當年曾與和旺董事長劉永祥（右）開記者會宣稱合作。但劉永祥掏空公司，今遭判刑定讞。（圖／CORDISH集團提供）

記者吳銘峯／台北報導

和旺聯合實業前董事長劉永祥，因為爛賭而在澳門欠下鉅額賭債，沒想到他竟因此掏空公司50億元資產，還與多名股市炒手合作炒股坑殺散戶。一二審均將他判刑10年半，更一審改判9年，案經上訴，最高法院1日駁回上訴，劉永祥判刑9年定讞。

股票上櫃公司和旺聯合實業，從事建材營造業，股價最高時曾高達一股74元，但公司在2015年4月間爆發違約交割1億6千萬元，公司股價跳水式崩盤，腰斬一股不到30元。檢調單位調查後，發現有股市炒手刻意炒作和旺，經過深入調查，才發現是公司董事長劉永祥搞鬼。

檢調查出，劉永祥因爛賭而在澳門欠下鉅額賭債，竟先掏空公款5億元，再盜開和旺支票7億6000多萬元作為私人債務擔保，且僅收5億多元訂金，就將市價30億元土地轉手給陳姓金主等人。劉永祥除挪用5億元清償賭債外，並過著奢華的生活，和旺公司也因此損失近50億元，最終陸續跳票。

不僅如此，檢方還陸續查出劉永祥諸多犯行，他也與股市炒手合作，對外宣稱將與美商Cordish合作渡假村事業，讓股價原本每股18元多飆漲至歷史新高74元；未幾又宣告沒有跟Cordish合作，股價因此暴跌，最後違約交割情況，還跳票1億4000多萬元，害許多散戶遭坑殺面臨破產。檢調帶回劉永祥偵辦，和旺股票也在2015年7月間黯然下櫃。

劉永祥遭提起公訴，一二審均將他重判有期徒刑10年半，案經撤銷發回後，高院去年底的更一審，仍認定他犯《證券交易法》「操縱股價」、「非常規交易」、「特別背信」、「侵占」等罪，判刑9年。全案再上訴最高法院，最高法院1日駁回上訴定讞。

ET快訊
清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：到我這
政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除
接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：並無「叔姪關係」
中職最終決定4月11日關門打！全世界第一開打職棒
英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國
公司裁員！善良妹看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃金愛河收攤「愛情產業」將斷鍊　鄭照新：會有新規劃

不忘防疫！　罷韓4君子大跳「洗手罷舞」：7個步驟+蓋、投

夫妻都是一級主管！桃園民政局長王安邦接任　妻顏蔚慈為青年局長

韓國瑜不參加行政院會！葉匡時代打上陣　猛轟中央：應先示範社交距離

捐1000萬片口罩　徐巧芯：台灣人都花錢買為何外國人免費拿？

大叔魅力全開！馬英九30年前「西裝打領帶」與郝柏村同框　網驚呆：真的帥

防疫禁令假請不完！公務員婚假可於疫情結束後一年內補完

社交距離做得到？　柯文哲「順時中」回答

快訊／中央首例！內政部彈性上下班擴增至2小時　避開尖峰大眾運輸

全文／蔡英文宣布提供國際3項目援助：口罩1000萬片、藥物、技術

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

黃金愛河收攤「愛情產業」將斷鍊　鄭照新：會有新規劃

不忘防疫！　罷韓4君子大跳「洗手罷舞」：7個步驟+蓋、投

夫妻都是一級主管！桃園民政局長王安邦接任　妻顏蔚慈為青年局長

韓國瑜不參加行政院會！葉匡時代打上陣　猛轟中央：應先示範社交距離

捐1000萬片口罩　徐巧芯：台灣人都花錢買為何外國人免費拿？

大叔魅力全開！馬英九30年前「西裝打領帶」與郝柏村同框　網驚呆：真的帥

防疫禁令假請不完！公務員婚假可於疫情結束後一年內補完

社交距離做得到？　柯文哲「順時中」回答

快訊／中央首例！內政部彈性上下班擴增至2小時　避開尖峰大眾運輸

全文／蔡英文宣布提供國際3項目援助：口罩1000萬片、藥物、技術

LIVE／搭雙鐵客運需戴口罩「連假維持社交距離」　指揮中心最新說明　

中職／米蘭達首局連飆3K　獅象首局0比0

抗癌吃對才有幫助　5大原則讓癌細胞止步

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

中職／禁止球迷隔柵欄開球　中職已請球隊做好管制

Palo Alto Networks示警老舊作業系統　為醫療影像裝置帶來威脅

陳為民交小27歲高中妹　自曝體力不行「這件事」只能撐20分鐘

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

黃金愛河收攤「愛情產業」將斷鍊　鄭照新：會有新規劃

因疫情JDI出售LCD廠進度延後　先以2億美元賣設備給「大客戶」

政治熱門新聞

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

快訊／板橋居檢男吃2小時火鍋　「二度趴趴走」衛生局罰30萬

交通部：大眾運輸4/1戴口罩　北桃難配合

陳佩琪給的50萬花光！柯文哲官方帳號熄燈

不認台灣是國家　陳玉珍還說「北京是我們的中央」

公督盟公布25位優秀立委　5人被點名有待觀察

陳玉珍：蘇貞昌你是哪國行政院長

4/1起大眾運輸戴口罩　北捷回應了

國民黨團要求蘇貞昌下台

快訊／陳時中：追不到感染源的幾乎都過潛伏期　剩師大322、258案需要觀察

快訊／行政院出手了！紓困疫情「追加1000億」

「來向台灣求援的國家相當多！」吳釗燮：確保國內需求無虞下才幫助國際

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

蔡英文雙語喊話：「我們要打世界盃」

更多熱門

相關新聞

遠航董座張綱維掏空30億　具保理由揭曉

遠航董座張綱維掏空30億　具保理由揭曉

遠東航空董座張綱維遭檢察官指控，於2016年間資產負債表、財務報表不實記載遠航公司有關係人應受帳款30億餘元，其後將不實借據提供給民航局，另於2019年12月12日未經民航局核准逕行結束營業，涉犯《證交法》財報不實、背信、詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多罪，遭聲押。不過，法官打掉《證交法》的5項重罪，認為張綱維無反覆實施之虞，裁定他800萬元交保。

張綱維涉掏空獲交保　北檢將抗告

張綱維涉掏空獲交保　北檢將抗告

律師曝遠航董座張綱維「搬800萬現金」原因

律師曝遠航董座張綱維「搬800萬現金」原因

張綱維羈押庭激辯3.5小時　律師利益迴避被解除委任

張綱維羈押庭激辯3.5小時　律師利益迴避被解除委任

通姦除罪化！？憲法法庭激辯

通姦除罪化！？憲法法庭激辯

關鍵字：

法律人權和旺董事長證交法劉永祥澳門賭債最高法院掏空

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面