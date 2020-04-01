澳門爛賭欠債竟掏空上櫃公司50億　和旺老董判9年定讞

▲美國Cordish集團當年曾與和旺董事長劉永祥（右）開記者會宣稱合作。但劉永祥掏空公司，今遭判刑定讞。（圖／CORDISH集團提供）

記者吳銘峯／台北報導

和旺聯合實業前董事長劉永祥，因為爛賭而在澳門欠下鉅額賭債，沒想到他竟因此掏空公司50億元資產，還與多名股市炒手合作炒股坑殺散戶。一二審均將他判刑10年半，更一審改判9年，案經上訴，最高法院1日駁回上訴，劉永祥判刑9年定讞。

股票上櫃公司和旺聯合實業，從事建材營造業，股價最高時曾高達一股74元，但公司在2015年4月間爆發違約交割1億6千萬元，公司股價跳水式崩盤，腰斬一股不到30元。檢調單位調查後，發現有股市炒手刻意炒作和旺，經過深入調查，才發現是公司董事長劉永祥搞鬼。

檢調查出，劉永祥因爛賭而在澳門欠下鉅額賭債，竟先掏空公款5億元，再盜開和旺支票7億6000多萬元作為私人債務擔保，且僅收5億多元訂金，就將市價30億元土地轉手給陳姓金主等人。劉永祥除挪用5億元清償賭債外，並過著奢華的生活，和旺公司也因此損失近50億元，最終陸續跳票。

不僅如此，檢方還陸續查出劉永祥諸多犯行，他也與股市炒手合作，對外宣稱將與美商Cordish合作渡假村事業，讓股價原本每股18元多飆漲至歷史新高74元；未幾又宣告沒有跟Cordish合作，股價因此暴跌，最後違約交割情況，還跳票1億4000多萬元，害許多散戶遭坑殺面臨破產。檢調帶回劉永祥偵辦，和旺股票也在2015年7月間黯然下櫃。

劉永祥遭提起公訴，一二審均將他重判有期徒刑10年半，案經撤銷發回後，高院去年底的更一審，仍認定他犯《證券交易法》「操縱股價」、「非常規交易」、「特別背信」、「侵占」等罪，判刑9年。全案再上訴最高法院，最高法院1日駁回上訴定讞。