涉掏空遠航遭聲押…張綱維苦籌800萬交保澄清：沒動到員工一塊錢

▲張綱維苦湊800萬交保後，對外澄清絕無動到員工一塊錢。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

遠東航空董座張綱維涉嫌掏空遠航30億元，檢方獲報他於27日上午從公司般走800萬元等舉動，於30日緊急搜索並傳喚他到案說明，訊後聲請羈押；北院於31日裁定張綱維800萬元交保。張綱維具保後受訪，除了表達對大眾的歉意外，也澄清絕無動到員工1塊錢。

北院晚間7點裁定張綱維交保後，本限他於1小時內湊齊800萬保釋金，但時間已晚湊錢困難，律師頻頻打電話討救兵仍趕不上，法官展延期限至晚上10點，眾人湊了將近3小時，終於壓哨湊齊800萬。

張綱維交保後，首先表達了對社會大眾的抱歉，並感謝法官還他清白，將檢方控訴的《證券交易法》等重罪去除，他除了會配合調查外，最重要的就是延續遠航的經營，目前也積極在處理十幾萬筆退票作業。

張綱維積極尋求投資進駐遠航，表示遠航因停飛，受這次疫情影響較小，公司目前的淨值為正，只是資金斷鍊、而不是負債，不動產部分也相當雄厚，他也會向新的投資人溝通，希望能回聘原來的員工；至於本次因搬動資金遭檢方緊急搜索，引起部分員工質疑，張綱維澄清是誤會一場，「公司並沒有危害到員工任何一塊錢的福利，今天也已（向法官）解釋清楚了」。

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