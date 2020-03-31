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遠航董座張綱維涉掏空　律師幫喊冤：都是誤會！曝「搬800萬現金」原因

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記者孫于珊／台北報導

遠東航空董座張綱維因涉掏空遠航22億元資產，又被發現27日上午到辦公室搬走現金800萬元，令檢方懷疑張綱維可能要逃亡，因此30日緊急發動搜索，並向法院聲押禁見。投資人代表黃男及律師蔡慧玲皆替張綱維抱不平，認為一切都是誤會！

▲遠航董事長張綱維召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航董事長張綱維涉嫌掏空公司22億元資產，法官裁定800萬元交保。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

投資人代表說，遠航被合作金庫銀行扣押，所以其他業務的收入都不會再存進銀行，且公司內原本就會保留現金，由於積欠機棚租金等費用，所以才從公司拿800萬元準備去還，並非要捲款逃亡。

蔡律師則憤恨不平補充說，張綱維為了遠航傾家蕩產，況且張綱維是董事長，又是獨資，是遠航欠張綱維8億多元，「是遠航掏空張綱維！」

蔡律師還說，遠航的飛安品質極佳，機師、技師也是一流，讓遠航38年來從未發生任何航空意外，但遠航2019年12月間無預警停飛後，交通部民航局竟破天荒直接廢止遠航的民用航空運輸業許可證，讓原本要挹入資金的投資人嚇到不敢投資，「誰會想投資一家不會飛的航空？」才讓遠航的資金窘境日益嚴重。

蔡律師也稱讚張綱維的為人，她說2009年10月間，遠航曾發不出薪水時，是張綱維自掏腰包付「全薪」給員工，並沒有只給「半薪」或是「留職停薪」等，認為媒體寫的內容都好負面，強調真的是誤會大了！

蔡律師最後表示，「張綱維過去是英雄」，或許2019年底的資金斷裂沒有處理得當，但希望大家能給他機會，讓張綱維好好處理接下來的公事，才能讓新投資人好好承接遠航。

▲▼律師蔡慧玲。（圖／記者孫于珊攝）

▲律師蔡慧玲替張綱維喊冤，強調一切都是誤會。（圖／記者孫于珊攝）

曾是國內航線龍頭的遠東航空，董座張綱維因涉用遠航資產向銀行借貸約22億元，被依違反《證交法》財報不實、背信、詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多罪約談，甚至遭檢察官認為有羈押禁見的必要。台北地院下午2點半開聲押庭，歷經3小時半的審理，法官晚間7時裁定張綱維800萬交保。

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