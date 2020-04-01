遠航張綱維掏空22億獲800萬交保　檢方抗告成功撤銷發回

▲張綱維獲800萬交保，高院撤銷原裁定，發回更裁。（圖／記者羅志華攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司22億元，遭檢調單位搜索後，向法院聲請羈押。但案經台北地方法院審理後，改裁定張綱維800萬元交保。檢方不服，提出抗告，高等法院審理後，認為張綱維交保裁定理由不備，因此撤銷裁定，發回北院重裁，北院將重新開庭審理是否羈押張綱維。

樺福集團董事長張綱維，在2008年遠航首度財務危機時入主遠航，2011年4月正式復航，主要經營國內線。但遠航經營不善，2019年12月12日無預警停止營運，隔天遠航正式宣布停止營運。

而據媒體報導，張綱維在2016年獲准撤下公開發行前，以遠航資產向合庫等多家銀行借貸22億多元，這筆款項後來陸續流入張綱維旗下其他公司，理由是遠航償還積欠款。不過檢調單位查出，遠航的財報上將這筆鉅款列為「應收」項目，也就是應該是遠航借出給張綱維旗下公司才對，不應該將鉅款流出。

檢調單位因此在上月30日發動搜索行動，檢方偵訊後，認為張綱維涉違反《證交法》財報不實、《刑法》詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多罪，且有逃亡勾串之虞，向法院聲押禁見。但台北地院審理後，裁定張綱維800萬元交保。檢方不服，提出抗告。

高院審理後，認為張綱維涉嫌掏空之金額高達數十億，又在去年12月間向遠航公司詐領現金 630萬及300萬元現金，再於今年2月、3月間提取現金計1,500萬元，原審僅命他提出800萬元之具保金以替代羈押，與被告所涉之犯罪情節，難謂符合比例原則；另外高院也認為檢調單位提出遠航的相關卷證，但北院卻未仔細審酌，有必要重新審查，因此撤銷原裁定，發回更裁。