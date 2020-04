全文／蔡英文宣布提供國際3項目援助：口罩1000萬片、藥物、技術

▲蔡英文發表敞廳談話。(圖/翻攝總統府直播)



記者陶本和/台北報導

總統蔡英文1日上午召開敞廳談話,宣示台灣將提供國際口罩、藥物、技術等,三項目的協助,供疫情嚴重國家總計1000萬片口罩給醫療人員、奎寧藥物給需要國家,最後也提供大數據檢疫系統。

蔡英文談話全文內容如下:

面對武漢肺炎威脅,在全體國人的努力之下,國內疫情得到了最好的控制,也更受到國際的矚目和肯定。

我們也看見,台灣已經從過去的口罩進口國,轉變成全球第二大的口罩生產國。口罩的日產量不斷地向上突破,可以充分供應國內的需求。

所以我們從下週四開始,國人每14天,可以買成人口罩9片,或兒童口罩10片。我們也制定了寄送口罩到國外的規定,協助在國外的國人做最好的防疫。

我們持續努力提升國內的防疫能量,但我們要提醒所有國人,國際疫情如果不能得到有效的控制,整體的疫情就永遠不會結束,台灣也依然身處險境。

疫情是全球性的,每一個國家的疫情狀況,都會相互影響。我們光是把國內防疫做好,並沒有辦法阻擋疫情蔓延。國際社會的各個成員,必須集結力量、共同克服挑戰。

前一個階段,我們組好了國家隊;在這個階段,我們要打國際盃,跟其他的國家一同做區域聯防、全面抗疫。

現在,不論是快篩、疫苗或者是藥品的研發,還有防疫物資的超前部署,都有非常多的國家,積極想和台灣進行合作。

像是我們和美國、歐盟以及捷克,正在共商防疫策略,分享目前的研究成果。我們和澳洲以及美國,也在進行防疫物資的合作交換。對於邦交國,我們也提供協助,讓他們以在當地購買的方式,取得需要的醫療物資。

這一陣子,我們常常看到新聞報導,有的國家醫療體系受到嚴重的衝擊,醫療人員冒著生命危險在協助病患,卻因為欠缺醫療物資而感到無助,甚至因此大量確診。

今天我要告訴國際社會,台灣會積極加強跟各國的防疫合作。而當各國面對疫情擴散,急需協助的此刻,基於人道考量,台灣絕對不能袖手旁觀。

我們願意在口罩、藥物、技術這3個項目,對國際社會提供協助:

第一,是口罩的支援。現在,台灣一天可以生產1,300萬片口罩,並且還在持續提升,即將達到1,500萬片。這個階段,我們將捐贈1,000萬片的口罩,也就是將近一日的產能,支援疫情嚴重國家的醫療人員。後續我們也會視國內產能,給國際社會更多支持。

第二,是藥物的支援。有些國家的臨床研究,認為奎寧有助於輕症患者的治療,因此政府已經請廠商提高奎寧的產量,對有需要的國家,給予適當的支持。

第三,是技術的支援。我們會分享目前國內利用大數據分析的「電子檢疫系統」,讓有需要的國家可以準確追蹤確診民眾的接觸史,來進行有效的疫情調查,防止疫情的擴散。我們的公私立醫院,也會持續透過視訊,提供我們的防疫經驗與技術,給需要幫忙的國家。

我要強調,能促成這些合作的前提,是臺灣有「堅強實力」,政府也「行有餘力」。把台灣內部的疫情控制好、物資準備好,我們就有能量,和其他國家進行合作,提供人道的協助。其他醫療物資,在確保國內需求無虞後,會陸續提供,協助國際。

任何國家的醫療體系一旦崩潰,所造成的影響,不只是一個國家的淪陷,而會是全球疫情的惡化。也因此,台灣身為國際社會的一員,我們願意盡一份責任,助人也利己。

我們要讓大家看見,不只是Taiwan can help,更是Taiwan is helping。我們更要展現,在面對全球疫情的挑戰下,台灣是世界聯手防疫不可或缺的一員。

Over the past months, we have seen countless acts of bravery and sacrifice from medical workers around the world. It is our duty as global citizens to give them our full support.

We need to step up cooperation, and that means sharing experiences and materials, and working together to develop treatments and vaccines.

Pandemics cannot be stopped by one country alone, and Taiwan stands ready to do our part.

Going forward, we will donate surplus masks and other supplies to our allies and countries hit hardest by COVID-19. These supplies will go to medical workers on the front lines who are working around the clock to save lives.

面對危急的時刻,全球各國應該團結起來,展現人性互助的一面,來合力對抗病毒。在這場防疫作戰中,台灣願意發揮關鍵影響力,跟國際社會攜手共度難關。

