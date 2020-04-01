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口罩實名制網購出現詐騙！收到「包裹已派發，請您及時查收」簡訊別理會

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記者張君豪／台北報導

刑事局1日發布新詐騙預警，警方發現新冠肺炎（COVID-19）病毒疫情持續延燒，買口罩已成為全民日常生活中最關心的議題之一，自從口罩實名制2.0開放預購功能以來，警發現詐騙集團也蠢蠢欲動，透過各類網路平臺架設類似販賣口罩平台，更試圖冒充口罩實名制流程進行詐騙，刑事警察局今天特別公布口罩訂購防詐「三『不』驟」，呼籲民眾一定要透過政府實名制口罩平台預購以免被騙。

▲刑事局預防科股長張伊君說明口罩2.0遭歹徒仿製流程施行詐騙的狀況。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局預防科股長張伊君說明口罩2.0遭歹徒仿製流程施行詐騙的狀況。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局預防科股長張伊君說明口罩2.0遭歹徒仿製流程施行詐騙的狀況。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局預防科股長張伊君說明口罩2.0遭歹徒仿製流程施行詐騙的狀況。（圖／記者張君豪攝）

刑事局預防科股長張伊君表示：近期165反詐騙平台分析大數據；詐騙集團利用口罩實名制2.0預購熱潮，隨機撥打電話給民眾，謊稱預購系統出現資料錯誤，要求民眾提供個資、甚至照指示到ATM進行操作匯款、雖然中央流行疫情指揮中心已鄭重澄清口罩實名制2.0「不會」透過電話聯絡民眾，警方呼籲民眾若接到陌生電話聯繫預購口罩事宜，請立刻掛斷，並撥打165反詐騙專線查證。

刑事局呼籲：民眾使用口罩實名制2.0申請購買口罩後，真正的政府預購系統只會健保署僅會透過電子郵件通知民眾付款，不會以簡訊或其他方式通知繳費；付款完成後，則會以口罩實名制專用簡訊號碼「0911516622」發送簡訊通知民眾前往指定超商門市領取口罩，不會使用其他門號發送簡訊，

警方表示近日許多民眾向165專線反映收到「包裹已派發，請您及時查收」的不明簡訊，警方分析案例發現：詐騙集團透過口罩實名制2.0到貨時機，魚目混珠發送釣魚簡訊，民眾如果收到類似簡訊，切勿點選其中夾帶的網路連結，以免手機遭駭客植入木馬監控或被引導至釣魚網站。

刑事局165反詐騙專線今年已接獲321件民眾網購口罩遭詐騙案件，其中近7成約215件都發生在臉書，刑事局指出，臉書不是購物平臺，也未提供任何安全交易機制，民眾如有網購口罩需求，應選擇商譽良好正網購平臺，並拒絕通訊軟體私下交易以免被騙。

刑事局整理真假口罩實名制差異供民眾辨別：

步驟一：口罩實名制「不會」透過電話聯絡。
步驟二：口罩實名制「不會」用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結。
步驟三：「不要」透過社群網站或通訊軟體購買口罩。

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