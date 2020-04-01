4月中提出「藝文紓困2.0」　文化部：會比第一波再提升

▲文化部長鄭麗君表示4月中提出「藝文紓困2.0」，預估「會再比第一波紓困再提升」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林育綾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊藝文產業，文化部第一波投入15億藝文紓困補助，而許多中小企業仍面臨資金不足、貸款上限問題，文化部長鄭麗君坦承「一開始就覺得不夠」，這段期間也持續跟行政院請求、討論中，預計4月中規劃成熟後提出「藝文紓困2.0」方案，也預估「預算會再比第一波紓困再提升」。

鄭麗君表示，明白各個藝文產業受到衝擊，例如電影院業績下跌至少8到9成，而目前中小企業貸款因為有上限，希望行政院能夠開辦大型事業專案的貸款，像是映演業貸款需求就會比較高，期望能夠納入相關藝文產業，文化部同步進行相關利息補貼。

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立委林奕華今（1）日也提到，戲院近來業績慘跌8到9成，不少業者透露別說是1場百張，「1天都可能賣不到百張」，也有戲院每月租金超過百萬，而首波藝文紓困補助針對事業最高只有250萬，租金衝擊是明顯問題。

鄭麗君說，觀光、交通旅館有重大衝擊的企業紓困方案，她也希望針對受疫情衝擊重大的艱困藝文事業，像映演業、表演藝術等，也能有專案的紓困方案，這部份已進一步向行政院提出需求，並參與會議討論，預估第二波藝文紓困預算「會再比第一波紓困提升」，預計4月中等行政院規劃成熟後，提出「藝文紓困2.0」的方案。

鄭麗君也說明，目前已經協請國藝會、國表藝、文策院等，透過法人行政調控跟預算，同步一起進行紓困，或者為未來振興預做準備。此外像是公有場館的租金，能夠「以減代補」，在公有租金的減列上面來進行減列，財政部也已經在研議，希望透過各種面向來強化紓困方案。

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