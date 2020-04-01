戲院業績慘跌「1天賣不到百張票」！林奕華：陳時中應該沒時間看電影

▲受疫情衝擊，電影院業績慘跌8到9成。（示意圖／記者張一中攝）

記者林育綾／台北報導

為防疫新冠肺炎（COVID-19）蔓延，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前建議戲院單場「不要賣超過100張票」，國民黨立委林奕華今（1）日提到，陳時中應該沒時間看電影，事實上戲院近來業績慘跌8到9成，不少業者透露別說是1場百張，「1天都可能賣不到百張」，沈重租金也是問題。文化部長鄭麗君回應，已向行政院提出討論，針對有重大衝擊者有進一步紓困方案，預計在4月中提出「藝文紓困2.0」。

國民黨立委林奕華今（1）日在立法院教育及文化委員會質詢問文化部長鄭麗君，詢問520即將來臨，鄭部長是否已被徵詢人事高升？並表示雖然樂見她高升，但是在目前藝文產業受衝擊的時期，很多人需要她。而鄭麗君回應，目前各部會每天都全力做好防疫工作，自己也每天想著協助藝文紓困，沒有聽聞此事。

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針對中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前建議戲院單場「不要賣超過100張票」，林奕華表示，「陳時中應該是沒時間看電影」，事實上戲院近來業績慘跌8到9成，不少業者透露別說是1場百張，「1天都可能賣不到百張」，甚至有6成以上戲院盼政府直接「下令停業」。

林奕華還提到，有戲院每月租金超過百萬，而首波藝文紓困補助針對事業最高只有250萬，租金衝擊是明顯問題，目前有相關局處針對公有場域提供租金減半，但私人不可能如此，有無可能由政府來補貼一半租金，列入將來的紓困預算？

▲文化部長鄭麗君表示，針對第二波的藝文紓困補助，目前正跟行政院討論中。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭麗君回應，知道戲院受衝擊的情況，日前電影院業績較從前不到5成，如今不到2成，已經向行政院提出，而針對第二波的藝文紓困補助，目前正跟行政院討論中，只是現在無法逐一回答有哪些細項，不過都是以解燃眉之急為主，針對有重大衝擊者，將有專案請求，有進一步的紓困方案，也就是紓困會再提升，預計4月中提出「藝文紓困2.0方案」。

林奕華也叮嚀，期望不要有差別待遇。鄭麗君也說，過去SARS的經驗對藝文產業的協助有限，不足以作為參考，但文化部已經向行政院提出請求，會盡力協助各藝文產業紓困。