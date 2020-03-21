文化部PO文「驚傳書店被搬空」盼假消息成真！網讚：囤書防疫

▲文化部小編PO文「驚傳書店被搬空」，盼假消息成真！（圖／翻攝自文化部臉書）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，各大賣場出現民生物資被掃貨、搬空的現象，文化部臉書小編也特別在粉專PO出一張「驚傳書店被搬空」的照片，表示「多麼盼望 #書店被買爆 成為日常事實，這種假訊息何時成真？」提到台灣不只有買不完的物產，還有令人驕傲的文化內容，期望網友一起相挺「台灣製造」。

受到疫情衝擊影響，原訂5月的「2020台北國際書展」日前確定取消舉行，文化部臉書小編「聞花妹」特別花了3小時將書架清空，PO出一張「驚傳書店被搬空」的照片推廣閱讀，希望假消息能有成真的一天。

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聞花妹提到，台灣不只有讓大家買不完的物產，還有令人非常驕傲的文化內容，「此時，我們的出版產業也很需要國人買爆，相信各大書業通路商一定會好好舖貨，就等你們來搬空！」

▲誠品小編回應：「貨源充足，閱讀不止！」（圖／誠品書店）

網友看了PO文也紛紛按讚支持，留言表示「囤書防疫！」「居家防疫，買書讀起來！」「 小編都很發囉時事欸」「囤這個不長脂肪，盡量囤！」也有人關心問「還要擺回去是不是想哭…」

▲友善書業供給合作社表示：「報告！我們小書店這裡還很多！不怕你買！！！」（圖／友善書業供給合作社）

而也有不少書店和相關業者粉專來回覆，誠品書店PO圖回應「貨源充足，閱讀不止！」也有圖書館表示「盡量借，書很多！」友善書業供給合作社也PO圖表示「報告！我們小書店這裡還很多！不怕你買！！！」