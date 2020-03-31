分享「新冠肺炎」防疫經驗與措施　奇美醫與加勒比海四友邦防疫視訊會議

▲奇美醫學中心留療團隊，與我國加勒比海友邦四國，舉行防疫視訊連線會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為分享「新冠肺炎」防疫經驗與措施，奇美醫學中心於3月30日晚間9時與我國加勒比海友邦四國舉行防疫視訊會議，依貝里斯、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森等四國需求與問題，同步與四友邦之衛生部、醫院高階主管、高階護理主管….等人進行視訊會議進行討論。

奇美醫學中心選派護理部、麻醉部、感染科等主管進行「嚴重特殊傳染肺炎」（COVID-19）防疫經驗與措施簡報分享，並依序與四國與會官員和醫療人員進行問題詢答和討論，四友邦均感受到實質受益，並對台灣表示感謝。

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奇美醫學中心國際事務室主任劉麗貞指出，嚴重特殊傳染肺炎（COVID-19）肆虐全球引發全世界人民恐慌，醫療衛生機構因應此波疫情也全力奮戰，以避免疫情擴大或危及民眾的生命與安全，台灣此次在全世界的抗疫措施有目共賭，全世界國家皆向台灣學習防疫經驗，奇美醫學中心的防疫政策及措施亦遵循國家政策，加上之前的防SARS經驗，在嚴重特殊傳染肺炎出現疫情時，立即成立疫情指揮中心，每週一、三、五上午由奇美醫學中心院長邱仲慶主持疫情會議，除了針對中央政策之執行外，各單位必須針對醫院各個面向的執行狀況提出報告，並在院內網站以跑馬燈方式呈現所有相關注意事項，以降低院內感染風險。防疫成效獲得各界肯定，亦為獲選此次予國外友邦分享承辦醫院之原因。

奇美醫學中心在邦交國及非邦交國的國際醫療外交成果表現傑出，於2018年獲外交頒贈「外交之友貢獻獎」，此次在疫情部署及防疫措施方面獲外交部指定由奇美醫學中心針對與我加勒比海友邦分享「嚴重特殊傳染肺炎（COVID-19）」防疫經驗與措施視訊會議，視訊會議國家依序為：貝里斯、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森等四國，議題含括：醫護人員防疫整備、醫院動線分流、病房設置、醫療院所因應嚴重特殊傳染肺炎之措施、呼吸道專門醫院之經營等面向。外交部針對奇美醫學中心願意分享防疫經驗，亦表示謝意。

貝里斯、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森等四友邦，現階段面臨無負壓隔離病房、確診病人還待在家中沒治療、無防護衣，個案數增加等困境；盼瞭解治療病人方式、隔離單位的管理、COVID-19陽性病人的臨床治療和護理、控制大流行的一般建議。

奇美醫學中心視訊會議中依此四國需求與問題，於3月30日晚上9時至10時45分與前述四友邦之衛生部、醫院高階主管、高階護理主管…等防疫官員和醫療人員進行進行簡報，並視訊回答友邦與會人員相關問題，期望藉由此次的經驗分享，提供各邦交國未來在防疫的措施或整備上有所助益。正如中央防疫中心所言，WE CAN HELP，在國家需要醫院協助時，奇美醫學中心是不會缺席的，也期待此次疫情儘快結束，全世界人民平安。

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